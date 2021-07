Bolsonaro mantém vantagem em Santa Catarina, mostra pesquisa

Um dos principais redutos bolsonaristas do país, o estado de Santa Catarina mantém a preferência pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Levantamento do Paraná Pesquisas no estado mostra que, apesar da queda da popularidade, o mandatário tem 52% da intenções de voto para 2022 no estado.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem atrás, com 24,2%, seguido por Ciro Gomes (3,6%), Luiz Henrique Mandetta (2,8%) e Eduardo Leite (2%). Nenhum, em branco, ou nulo somaram 10,8%, enquanto 4,6% não sabem ou não responderam.

Nas eleições de 2018, o presidente alcançou 75,92% dos votos válidos no segundo turno na disputa contra Fernando Haddad (PT) no estado. No primeiro turno, Bolsonaro teve 65,82%.

A pesquisa também ouviu as intenções de voto para o governo do estado: o atual governador Carlos Moisés tem 24,2% da preferência, à frente do senador Jorginho Mello (16,1%). Os outros nomes sondados foram Décio Lima (9,6%), Gelson Merisio (7,9%), Antídio Lunelli (4,4%) e Tramontin (3,6%). Nenhum, em branco ou nulo são 21,3% dos entrevistados; não sabem ou não responderam, 12,9%.

Para o Senado, o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, tem 22,9% da preferência dos entrevistados. Ele é seguido por Raymundo Colombo (17,3%), João Rodrigues (7,9%), Dário Berger (5,3%), Kennedy Nunes (4,8%), Ideli Salvatti (4,3%) Napoleão Bernardes (3,1%), Gelson Merisio (2,9%) Celso Maldaner (2,6%), Daniel Freitas (2%) e Jorge Seif Júnior (0,5%). Votos em branco, nulo ou em ninguém são 14,1% dos entrevistados; não sabem ou não responderam, 12,4%.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.514 eleitores em 86 municípios do estado entre os dias 15 e 19 de julho. A margem de erro é 2,5%.