Talíria a Lira: “Vossa excelência jogou a Constituição no lixo”

“Senhor presidente [Arthur Lira], o que Vossa excelência fez com esse livrinho aqui? Jogou a Constituição no lixo. Jogou no lixo, senhor presidente.”

(Talíria Perrone, deputada pelo PSOl do Rio, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao questionar a série de manobras que ele realizou na sessão desta noite para conseguir votar a proposta de emenda constitucional que impõe um calote em parte da dívida pública, cujo pagamento em 2022 já foi determinado pela Justiça.)