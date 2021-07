“O grande erro foi não ter feito a reforma política, é a culpa que levo”

“Eu vou dizer isso aqui, com muita tristeza: a autocrítica que tanto pedem ao meu partido, eu faria dizendo que o grande erro do meu partido foi não ter feito a reforma, mãe de todas as reformas, que é a reforma política, eleitoral e partidária, no ano de 2003, para nós criarmos uma estrada positiva para a boa democracia. Essa é a culpa que eu levo, como membro que fui do governo do ex-presidente Lula. Hoje, o Brasil só tem menos partidos do que o Haiti, que é uma democracia devastada. É quase uma vergonha para nós. É impossível conduzir um país numa coalizão com 35 partidos.”

(Jaques Wagner, senador do PT e candidato ao governo da Bahia)