Maria Ressa, Nobel da Paz: “Mentiras podem matar!”

Atualizado em 12 out 2021, 23h06 - Publicado em 12 out 2021, 23h05

“Para o coronavírus, você deve ter uma abordagem que envolva toda a sociedade. Você não pode criar conteúdo divisionista, não pode tornar os fatos discutíveis. Você não pode manipular as pessoas. Olhem as mudanças climáticas. Teremos que lutar contra isso, juntos. E é aqui onde a liderança se destaca. A mentalidade de “nós contra eles”, a qual manipula fatos… Líderes assim recebem poder por um curto período de tempo, e, no fim, podem matar o seu povo. Não por meio da brutal guerra às drogas da qual o presidente [das Filipinas, Rodrigo] Duterte é acusado, mas um assassinato por meio do vírus. Mentiras podem matar! Por isso, defendo responsabilizar as plataformas [de redes sociais] e os governos.”

(Maria Ressa, jornalista filipina, ao repórter Rodrigo Craveiro, do Correio Braziliense. Ela dividiu o prêmio Nobel da Paz deste ano com o jornalista russo Dmitry Muratov.)