Prova Brasil: quem são os melhores?

O que as evidências mostram sobre o que funciona de fato na área de Educação? O autor conta com a participação dos leitores para enriquecer esse debate.

Atualizado em 1 out 2020, 16h20 - Publicado em 1 out 2020, 15h39

Por João Batista Oliveira - Atualizado em 1 out 2020, 16h20 - Publicado em 1 out 2020, 15h39

De acordo com os resultados da Prova Brasil 2019, que o MEC divulgou recentemente, Coruripe (AL) ficou no 1º lugar, nas séries iniciais e finais. Sobral (CE) em segundo, mas ainda com o maior número de escolas do país nos níveis mais elevados de desempenho. Teresina (PI) conquistou vários troféus. E o Ceará continua como único estado com avanços consistentes nos municípios. Veja nos gráficos que seguem como as três cidades evoluíram nos últimos anos na Prova Brasil tanto no 5º ano quanto no 9º ano em Matemática e Língua Portuguesa.

Coruripe, Sobral e Teresina compartilham uma história em comum. Há cerca de 20 anos os então prefeitos e secretários de educação participaram de um programa de gestão denominado Escola Campeã, iniciativa do Instituto Ayrton Senna de cuja concepção e implementação participei, antes de criar o Instituto Alfa e Beto em 2006.

Sobral já havia participado anteriormente do programa Acelera Brasil, iniciativa que também desenvolvi junto com o Instituto Ayrton Senna voltada para a correção do fluxo escolar. Esses dois programas serviram de base para uma série de ações subsequentes e com elementos comuns: foco na gestão, ensino estruturado, avaliação e evidências como base para tomada de decisões.

Esses três municípios também se caracterizam por um elevado nível de continuidade na gestão municipal e nas práticas de suas Secretarias de Educação. E, sobretudo, por nunca terem incluído no cardápio distrações, plumas e paetês.

Também deixaram crias. Sobral deu origem ao programa cearense e consolidou um grupo de gestores alinhados, para além da família Gomes. Em Alagoas, Marcelo Beltrão deixou legado em Coruripe e implementou as mesmas ideias em Jequiá da Praia, hoje também destaque naquele estado. Teresina – liderada pelo mesmo grupo político de Firmino Filho e com Washington Bonfim e Kleber Montezuma no comando da educação – também motivou outros municípios do Piauí a avançar, como, por exemplo, Bom Jesus.

O Brasil tem poucos modelos de sucesso em educação. Fáceis de admirar. Difíceis de imitar. Vale conferir.

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima