O duro recado da ONU às vésperas da COP27

A poucos dias para o início da 27ª Conferência das Partes, a COP27, que acontecerá entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito, um novo relatório divulgado nesta quarta-feira, 26, feito pelo braço dedicado à mudança do clima das Nações Unidas, mostrou que as propostas apresentadas pelos governos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até o momento são insuficientes para evitar um aquecimento global “catastrófico”.

Além de não evitar um aquecimento perigoso do planeta, as atuais metas das 193 nações que aderiram ao Acordo de Paris, principal tratado climático internacional, vão levar o aumento da temperatura do planeta a uma média de 2,5ºC, nível considerado catastrófico por cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

O relatório também mostrou que os compromissos atuais vão aumentar as emissões em 10,6% até 2030, em comparação com os níveis de 2010. O cenário melhorou em comparação com a mesma avaliação feita no ano passado, que mostrou que os países aumentariam as emissões em 13,7% até 2030.

A nova análise sobre as emissões dos países trouxe boas notícias. No ano passado, as emissões projetadas continuariam a aumentar depois de 2030; agora, os novos dados mostram que as emissões tendem a não aumentar depois de 2013. Porém, ainda não há a tendência de queda necessária nesta década.

De acordo com um relatório do IPCC divulgado no início deste ano, as emissões precisam ser reduzidas em 43% até 2030, medida essencial para atingir o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até o final desta década.

Segundo o secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, “a tendência de queda nas emissões esperada para 2030 mostra que as nações fizeram algum progresso este ano”. Porém, ainda há um longo caminho pela frente.

“Ainda não estamos nem perto da escala e do ritmo das reduções de emissões necessárias para nos colocar no caminho de um mundo de 1,5ºC. Para manter esse objetivo vivo, os governos nacionais precisam fortalecer seus planos de ação climática agora e implementá-los nos próximos oito anos”, afirmou.

Com a chegada da COP27, o secretário-executivo da agência da ONU pediu que os governos revisem seus planos climáticos e os tornem mais ambiciosos.

“A COP 27 é o momento em que os líderes globais podem recuperar o impulso sobre as mudanças climáticas, fazer a transição necessário das negociações para a implementação e avançar na transformação massiva que deve ocorrer em todos os setores da sociedade para enfrentar a emergência climática”, disse.