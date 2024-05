Instituto de meteorologia emite ‘alerta grave’ para Porto Alegre

O instituto de meteorologia MetSul emitiu “alerta de grave risco” para a cheia dos rios Gravataí e Sinos, situados na Grande Porto Alegre, nesta sexta-feira (10).

Segundo o MetSul, os dois rios, que vinham baixando lentamente nos últimos dias, vão voltar a subir graças às fortes chuvas que devem atingir a capital gaúcha a partir desta sexta-feira.

“Justamente entre a Serra e o Litoral Norte estão as nascentes dos rios Gravataí e dos Sinos, nas áreas de Caraá e São Antônio da Patrulha. A vazão deste novo evento de chuva gerará um repique preocupante, porque o Sinos e o Gravataí ainda estão muito altos”, afirma o comunicado do MetSul.

“E ainda encontrará o Guaíba muito alto, criando um cenário de alto risco de Taquara a Canoas, na bacia do Sinos e em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre e Alvorada, no caso do Rio Gravataí”, prossegue o texto.

O comunicado prossegue explicando que a capital receberá todo o volume de água que despencará sobre os dois rios nos próximos dias.

“Na semana que vem, vai chegar toda a água, e será muita, que vai cair entre hoje e segunda nos rios que desembocam em Porto Alegre. O Guaíba estará mais baixo que agora, o que é uma excelente notícia, mas a segunda onda de vazão pela chuva pode voltar a elevar o nível”, diz o MetSul.

Porto Alegre deverá enfrentar três dias de precipitação muito elevada, podendo passar 100 mm em várias regiões da cidade.

Ainda de acordo com o MetSul, existe grande chance dos indicadores cravarem até 200 mm de chuva, valor considerado extraordinariamente elevado.

“No sábado, tempo muito instável com precipitação durante grande parte dia. Chove por vezes com intensidade moderada a forte com ocasionais trovoadas. Períodos de chuva torrencial podem ocorrer”, afirma o boletim.

O instituto afirma que as péssimas condições meteorológicas se mantém ao longo de todo o domingo.

“Chove no decorrer do dia e com elevado risco de momentos com chuva moderada a forte. Alerta-se para o risco de a chuva ser muito forte a torrencial em alguns instantes. A mínima fica ao redor de 18ºC enquanto a máxima não passa de 20ºC ou 21ºC”, afirma o comunicado.

Na segunda-feira, o Metsul prevê a continuidade da chuva, ainda que com menor intensidade. A temperatura deve despencar, com mínima de e 14ºC, com possibilidade de rajadas de vento a partir da tarde.

O retorno dos temporais preocupa autoridades gaúchas, já que o nível do Guaíba continua extremamente elevado.

As águas começaram a retroceder na última quinta-feira (9), quando ficaram abaixo da histórica marca de 5 metros pela primeira vez de seis dias.

Nesta sexta, o rio cravou 4,73 metros na régua do Cais Mauá, no Centro, bem abaixo do pico da cheia, de 5,30 metros, registrado no início da semana.