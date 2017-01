Por que é tão difícil dormir em noites quentes?

Há quem ame e quem odeie o verão. Mas mesmo os amantes da estação tendem a concordar que é difícil adormecer e ter um sono de qualidade em noites muito quentes – a menos que você tenha um ar condicionado. Geralmente, a manhã seguinte a uma noite de verão sufocante se reflete em um despertar não muito agradável. Você acorda meio grogue, cansado, irritado, quase como se estivesse de ressaca. Mas, por que isso acontece?

De acordo com o especialista em sono David Hillman, em entrevista à emissora de rádio australiana ABC Radio Sydney, quando a temperatura externa supera os 24ºC nós ultrapassamos a chamada zona termoneutra – quando a temperatura interna do corpo está em equilíbrio com a temperatura externa.

Nossa temperatura corporal média é de 37ºC e o corpo consegue mantê-la de forma confortável quando a temperatura externa está em 24ºC. Porém, em um clima mais quente, o corpo começa a se sentir desconfortável e precisa trabalhar mais para manter essa autorregulação interna. Isso faz com que os vasos sanguíneos perto da superfície do corpo dilatem, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de suor, necessário para manter a temperatura corporal baixa.

“Então, mesmo quando você está deitado na cama dormindo, seu corpo está produzindo energia equivalente a uma lâmpada de 100 watts e essa temperatura extra precisa ser eliminada. Se seu corpo considera alguma coisa ameaçadora [como o aumento da temperatura externa], ele irá despertá-lo. Se o sono é interrompido o suficiente para te colocar em um estado de sono-restrito, as coisas não funcionam tão bem.”, explicou Hillman, que também é presidente da Sleep Health Foundation.

A falta de sono leva a problemas de raciocínio e alterações de humor.

Dicas para uma noite mais agradável

Se a superfície do corpo não puder ser resfriada, a temperatura interna também irá subir e há a possibilidade até de surgir uma febre. Por isso, é importante tentar resfriar seu corpo durante a noite. Algumas dicas para facilitar esse processo e ter um sono mais tranquilo: