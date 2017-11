Prefeito ‘anti-Trump’ deve ser reeleito em Nova York nesta terça

Os Estados Unidos votam nesta terça-feira para escolher o prefeito de Nova York. O democrata Bill de Blasio, à frente do cargo desde janeiro de 2014, deve ser reeleito com folga, em um pleito no qual se espera baixa adesão da população e que recebeu pouca atenção da imprensa americana.

A disputa entre Blasio, a republicana Nicole Malliotakies e o candidato independente de esquerda Bo Dietl, foi ofuscada pelo atentado de Manhattan da semana passada, mas as razões para a falta de interesse público não se resumem a isso.

Quatro anos atrás, Blasio despontava como uma das promessas do Partido Democrata, contudo, apesar de encerrar seu primeiro mandato com bons índices de aprovação e tendo cumprido grande parte de suas promessas de campanha, não se firmou como uma estrela da política. A esse ítalo-americano de 1,97 metro de altura falta o carisma de seu antecessor, o empresário bilionário Michael Bloomberg, que ocupou o cargo por doze anos.

Mesmo sem despertar paixão entre os nova-iorquinos, a última pesquisa da Quinnipiac University, publicada no começo de outubro, aponta que 61% dos votos serão de Blasio, contra 17% para Malliotakis e 8% para Dietl. A diferença é difícil de ser revertida, sobretudo depois do atentado, que colocou o prefeito diante das câmeras de todo o mundo.

Com 8,5 milhões de habitantes, um orçamento anual de 85 bilhões de dólares e 295.000 funcionários sob seu comando, se diz que o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos tem “o segundo posto mais difícil do país”, depois do presidente. Blasio, de 56 anos, foi primeiro prefeito democrata da cidade desde 1993 e tem um forte posicionamento anti-Trump, principalmente no que se refere às políticas anti-imigração do presidente.

Wall Street

“Blasio não é ruim, geralmente faz o que tem que ser feito”, avalia Kenneth P. Jackson, especialista em história de Nova York na Universidade de Columbia. No entanto, ao contrário de Bloomberg, o atual prefeito “não conseguiu convencer a elite financeira da cidade de que levava seus interesses a sério”. Blasio está mais perto de um crítico de Wall Street como Bernie Sanders do que de Hillary Clinton, embora ele tenha dirigido sua campanha ao Senado em 2000.

O político se martiriza pelo aumento do número de moradores de rua e defende “um imposto para os milionários”, sobretudo para modernizar um metrô cada vez mais arcaico. “Antes da minha chegada à prefeitura, foram tomadas muitas medidas para ajudar a um pequeno número de nova-iorquinos, mais do que para responder às necessidades da maioria”, disse no sábado em uma entrevista.

Seus críticos reconhecem que o prefeito manteve sua principal promessa de 2013: abrir as escolas públicas da cidade para crianças a partir dos três anos, uma pequena revolução nos Estados Unidos, onde isso não é possível até os cinco. E, contrariando as previsões, conseguiu baixar a criminalidade como seus antecessores Bloomberg e Rudy Giuliani – a cidade teve 242 assassinatos este ano, um mínimo recorde.

Malliotakis e seus oponentes denunciam uma gestão cara, que ameaça o equilíbrio financeiro da cidade, com a contratação de milhares de funcionários municipais adicionais.

Os centros de votação funcionarão das 6h às 21h do horário local. Além da Prefeitura de Nova York, outros dois postos de governadores estarão em jogo nesta terça-feira nos Estados Unidos. Em Nova Jersey, o democrata Phil Murphy deverá suceder o republicano Chris Christie, um aliado de Trump com uma impopularidade recorde. Já em Virgínia, o republicano Ed Gillespie e o vice-governador democrata Ralph Northam estão praticamente empatados.

