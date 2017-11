— Em atualização —

A Coreia do Norte disparou um novo míssil balístico após um hiato de dois meses, segundo informações do Exército da Coreia do Sul. O regime de Pyongyang, liderado pelo ditador Kim Jong-un, tem elevado a belicosidade na península coreana e causado consternação mundial. A justificativa da Coreia do Norte para o seu programa balístico-nuclear é ter uma dissuasão contra as forças militares dos EUA baseadas na Coreia do Sul e no Japão.