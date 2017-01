Careta de Trump ganha montagens hilárias nas redes sociais

Em sua primeira semana de mandato, assinar decretos foi uma das principais atividades do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma imagem do republicano se esforçando para tirar a tampa de uma caneta, feita quando ele assinava um decreto sobre a construção do muro na fronteira com o México, foi um prato cheio para os internautas criarem versões alternativas – e divertidas – da cena no Photoshop.

A foto foi registrada na quarta-feira, dia 25, quando Trump assinou o decreto com a ordem para a construção do controverso muro na fronteira com o México. A assinatura ocorreu uma semana antes da visita do presidente mexicano Enrique Peña Nieto à Casa Branca, agendada para o dia 31 de janeiro.

A ação deu origem a uma série de desentendimentos. Trump afirmou que o custo do muro será “reembolsado pelo México” e, em resposta, o líder mexicano reiterou que o dinheiro não sairia dos cofres públicos de seu país. Na quinta-feira, por meio de um tuíte, o presidente americano sugeriu que, se não estivesse disposto a pagar pela obra, Peña Nieto deveria cancelar o encontro. Poucas horas depois, o presidente do México cancelou a viagem a Washington.