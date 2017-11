Os melhores endereços gastronômicos de Fortaleza

É com orgulho que a mais importante, esperada e influente publicação dedicada à gastronomia do país chega a Fortaleza pela 17ª vez. O propósito deste especial, com 267 estabelecimentos, é manter a essência de um guia útil e de fácil uso, que mapeia o que existe de melhor na capital cearense quando o assunto é comer e beber bem. Entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas, a criteriosa lista abrange não apenas casas clássicas, cuja cozinha expede receitas que estão na memória gustativa dos fortalezenses há décadas, mas também novidades que abriram as portas recentemente e já conquistaram o paladar sempre exigente dos moradores da cidade. E, como fazemos desde a primeira edição de VEJA COMER & BEBER Fortaleza, reunimos um respeitável time de personalidades, boas de copo e de garfo, para nos ajudar a eleger a partir deste seleto e saboroso roteiro os campeões em dezenove categorias — do melhor café ao bar revelação da temporada, incluindo o sempre aguardado prêmio de chef do ano e o de melhor restaurante da capital. Neste link, o leitor encontra ainda uma matéria sobre o festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber Santander. No período de um mês, 21 endereços vão oferecer uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa, a um preço fechado e acessível.

Confira os campeões de cada categoria abaixo e bom apetite!

COMIDINHAS

Café – Amika Coffeehouse

Doceria – Doceville

Hambúrguer – Porpino Burger

Padaria – Pâine Panificação Artesanal & Cafeteira

Sorvete – Sorveteria Juarez

BARES

Barraca de Praia – Beach Park

Boteco – Boteco Praia

Cozinha de Bar – Moleskine Gastrobar

Carta de Cervejas – Hey Ho Beer Pub

Bar Revelação – Coco Bambu Lounge & Music

RESTAURANTES

O Chef do Ano – Leonardo Gonçalves, do O Mar Menino

O Melhor da Cidade – O Mar Menino

Brasileiro/Regional – O Mar Menino

Carne – Cabaña del Primo

Italiano – La Bella Italia

Oriental – Misaki

Pizzaria – Forneria Coriolano

Variado/Contemporâneo – L’Ô Restaurante

Restaurante Revelação – Sótão Moleskine

Leia abaixo tudo sobre como funcionou o nosso júri: