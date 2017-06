A cozinha do restaurante Coco Bambu em 360º

Seis meses depois de abrir sua quarta casa em São Paulo, a rede Coco Bambu se mantém firme no objetivo de ter o maior restaurante do país e da América Latina. Na unidade Anhembi, na rua Braz Leme (zona norte da cidade), saem da cozinha impecável e organizada 9.200 pratos (cada um serve no mínimo duas pessoas), 5.900 entradas, 400 saladas, 5.300 sobremesas por mês – e são consumidas duas toneladas de camarão. Os atuais 660 lugares devem se transformar em 1.200 até o fim do ano. Acompanhe uma visita rápida pela cozinha – pouco antes do horário de pico do almoço – e veja nas imagens em 360 graus como funciona o coração do restaurante.

Captação de imagens por Felipe Cotrim, com Samsung Gear 360

