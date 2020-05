A luta pela vacina contra a Covid-19. VEJA Explica!

O Sistema de Saúde Mundial precisa urgentemente da criação de uma vacina capaz de estabelecer a memória imunológica contra a Covid-19 na população. Mas o desenvolvimento de vacinas é complexo, altamente dependente de tecnologia e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento experimental. Além do investimento financeiro elevado e da qualificação científica e técnica, também envolve questões éticas e legais que variam em cada país. Existem vários tipos de tecnologias no desenvolvimentos das vacinas, mas normalmente, são compostas por vírus ou bactérias, mortos ou atenuados, que ativam o sistema imune do indivíduo.

A mais recente esperança é a vacina, ainda em testes, desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Moderna. Em fase experimental, foi divulgado que as 8 primeiras pessoas imunizadas com duas doses apresentaram resposta imunológica ao vírus semelhante à produção de anticorpos que ocorre no sangue de pacientes já recuperados da doença. A empresa afirmou que a vacina está seguindo um rápido cronograma de estudos. A segunda fase da testagem, com 600 pessoas, iniciará em breve. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários saudáveis.