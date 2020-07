Testes com vacinas para coronavírus começam em agosto após aval da Anvisa

Nesta terça-feira, 21 de julho, a Anvisa aprovou a realização dos testes da vacina da Pfizer, companhia farmacêutica americana. Feita em parceria com a alemã BioNTech, será a terceira vacina em fase 3 a ser testada no Brasil e será distribuída para voluntários em São Paulo e na Bahia, sobre supervisão das próprias empresas.

Em São Paulo, foram aplicados os primeiros testes da vacina Coronavac, feita pela empresa chinesa Sinovac. Uma médica de 27 anos foi a primeira a ser testada. O estado registrou hoje o triste número de 20 mil (20.171) mortes, com foco nas cidades do interior, onde os óbitos aumentaram 24% na última semana. Em meio a esse aumento, o governador João Dória substituiu o secretário de Saúde. O infectologista Jean Gorinchteyn assumiu o cargo, que antes era de José Henrique Germann, que foi afastado por motivos de saúde.

Lá fora, as disputas pela vacina continuam. Após Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusarem a Rússia na semana passada de ataques hackers visando estudos sobre vacinas e tratamentos do novo coronavírus, hoje foi a vez da China. Segundo o Departamento de Justiça norte americano, dois hackers chineses tentaram invadir base de dados de estudos da doença seguindo ordem do governo chinês, que negou as acusações.

Já na Europa, o clima de colaboração contra a pandemia reinou. Após mais de 90 horas de negociações em Bruxelas, na Bélgica, o Conselho da União Européia, que contém integrantes de todos os 27 países do bloco, firmou um pacto para a recuperação das economias. 750 bilhões de euros serão distribuídos através de um fundo para auxiliar os países do velho continente a saírem da recessão causada pelo coronavírus.

Com o pacote de estímulo, as bolsas pelo mundo disparam nas aberturas de mercado. Os índices da europa subiram e o DAX, principal índice alemão, praticamente apagou as quedas causadas pela pandemia do novo coronavírus, chegando a valores de antes da crise.

O número de novos casos de coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas nesta terça-feira, segundo o Ministério da Saúde, foi de 41.008 e o de mortes causados pela doença 1.367. No total, o país acumula agora 2.159.654 infectados, 81.487 óbitos e 1.465.970 recuperados.