Taxa de letalidade no Brasil continua crescendo e chega a 4%

Segundo levantamento do Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 3, tivemos 60 mortes confirmadas nas ultimas 24 horas, isso significa um aumento de 20%. Os novos casos de infecção pela doença cresceram 15% de ontem para hoje, chegando a 9.056 pessoas contaminadas. A taxa de letalidade no Brasil continua crescendo dia após dia, chegando hoje a 4%. Diante do cenário atual, o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta reforçou a necessidade da diminuição das atividades sociais.