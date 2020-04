Coronavírus: mortes no Brasil sobem de 299 para 359, com 9.056 infectados

O número de pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus no Brasil saltou de 299, na quinta-feira, 2, para 359 nesta sexta-feira, 3. O que corresponde a 60 mortes registradas em apenas 24 horas. O número de casos confirmados saltou de 7.910 para 9.056. Com isso, a taxa de letalidade do coronavírus no país subiu para 4%.

Houve 1.146 casos notificados em um único dia, um aumento de 15% em relação ao número anterior. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, esse acréscimo está abaixo da estimativa inicial de um incremento de 33% de novos casos diários.

Em relação aos óbitos, 85% dos casos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 82% apresentam pelo menos um fator de risco. O principal fator de risco é a cardiopatia, seguido pelo diabetes, pneumopatia e doenças neurológicas. Entre os 17% de vítimas de Covid-19 que não apresentavam comorbidades (doenças associadas), 30% tinham menos de 60 anos.

O mapa dos casos apontou que o número de internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em relação ao mesmo período do ano passado teve um salto de 212%. Mas o governo ressaltou que as hospitalizações por Covid-19 representam apenas 7% do total.