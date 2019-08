Giro Veja: Caixa divulga calendário para saques do FGTS

Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira o calendário para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir do dia 13 de setembro, trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro a abril já poderão pegar uma parcela de até 500 reais das contas ativas e inativas. divulgou nesta segunda-feira o calendário para o saque doA partir do dia 13 de setembro, trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro a abril já poderão pegar uma parcela de até 500 reais das contas ativas e inativas.

Este dinheiro ficará disponível para ser retirado até o dia 31 de março de 2020. Após esse período, a população poderá optar por saques anuais de uma parcela do FGTS chamado de saque-aniversário. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esse é o maior pagamento da história do FGTS e do PIS, com pouco mais de 106 milhões de pessoas beneficiadas.