‘Eu amo o Nordeste’, diz Bolsonaro na Bahia após áudio vazado

O presidente Jair Bolsonaro visita a Bahia nesta terça-feira 23, quatro dias após o vazamento do áudio no qual ele usa o termo “de Paraíba” para se referir aos governadores nordestinos. Para acalmar os ânimos, o presidente afirmou que não há divisões entre as regiões do Brasil. “Não estou em Vitória da Conquista, na Bahia e nem no Nordeste. Estou no Brasil. Não há divisões entre nós de sexo, raça, cor, religião ou região. Somos um só povo. Uma só raça”, disse Bolsonaro. “Eu amo o Nordeste. Afinal de contas, a minha filha tem nas suas veias sangue de cabra da peste.”

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), se recusou a participar ao lado de Bolsonaro do evento de inauguração da ampliação do Aeroporto Glauber Rocha. Segundo o governador, o evento “excluiu o povo da inauguração, uma vez que foi restrito a poucas pessoas”. Ele também vetou a presença da Polícia Militar no evento: “Se o evento é exclusivamente federal, as forças federais que cuidem da segurança do presidente. Não posso botar a PM pra entrar em conflito com pessoas que querem ver o aeroporto”, afirmou Costa, em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador.