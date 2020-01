Donald Trump quer negociar novo acordo nuclear com o Irã

Em seu primeiro pronunciamento desde o início da crise com o Irã, na semana passada, o presidente americano Donald Trump disse que está disposto a negociar um novo acordo.

Ele quer impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

Ainda convidou o governo de Teerã a participar mais ativamente no processo de paz no Oriente Médio, e a construir junto com os Estados Unidos, “um futuro de prosperidade e harmonia” para a região.

Trump fez questão de pontuar que seu governo investiu 3,5 bilhões de dólares nas Forças Armadas do país.