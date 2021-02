Os Três Poderes: A intervenção de Bolsonaro e a segunda onda da Covid

Os colunistas de VEJA Ricardo Rangel, Dora Kramer e Ricardo Noblat comentam a triste marca de 250 mil mortes depois de um ano da primeira morte de Covid-19 no Brasil e o descaso com a pandemia pelos governantes em meio a segunda onda no país. Comentam também a decisão explosiva de Jair Bolsonaro de trocar o presidente da Petrobras.