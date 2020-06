O paciente número 1000

Marco Cesar Pereira, de 38 anos, está entre os mais de 600 mil brasileiros recuperados da infecção pelo novo coronavírus. Mas o significado da sua alta hospitalar, estampado na alegria da foto que abre esta reportagem, é um marco na história da infecção: no início do mês, ele se tornou o “paciente número mil” a deixar o Hospital de Campanha do Pacaembu, em São Paulo, uma das maiores referências no atendimento da doença no país.

O número redondo sensibilizou a equipe de médicos e enfermeiros do lugar, que, por instantes suspendeu os trabalhos para acompanhar em grande festa a saída de Marcos pelos portões. Três semanas se passaram e o Hospital do Pacaembu sofreu uma reviravolta. Hoje com apenas 17% de ocupação dos leitos (índice que há um mês chegou a 80%), fechará as portas nos próximos dias — a exemplo do que aconteceu no Hospital de Campanha de Manaus, que encerrou as atividades no último 24.

Um olhar mais atento ajuda a mostrar que o fim de dois complexos hospitalares criados especialmente para atender as vítimas do novo coronavírus pode simbolizar o início de uma mudança de ares na dramática pandemia que já acometeu mais de um milhão de brasileiros e liquidou com 53 mil vidas.