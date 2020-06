ANO ZERO: Reflexões sobre a política e a economia no pós-pandemia

O leitor de VEJA ganha a partir desta segunda-feira um novo conteúdo exclusivo para se informar. O projeto VEJA Insights vai trazer ensaios aprofundados sobre política, economia, educação, entre outros, assinados por especialistas da área.

Os textos, mais longos do que artigos jornalísticos tradicionais, serão disponibilizados em PDF para facilitar a leitura. A proposta busca oferecer um material diferenciado para que o assinante compreenda melhor o mundo e forme sua própria opinião sobre os grandes temas da atualidade – tudo isso com a qualidade e a credibilidade que já são marcas de VEJA.

Para a estreia, o VEJA Insights apresenta o ensaio “Ano Zero: Reflexões sobre Política e Economia Pós-Pandemia”, do cientista político e doutor em sociologia Murillo de Aragão. O estudo analisa os impactos do coronavírus na seara política e econômica e traça prognósticos sobre o futuro após a epidemia. Uma leitura fundamental nos dias de hoje.