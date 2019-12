O truque do bode na sala

Diante da indignação nacional com o Fundão Eleitoral de R$ 2 bilhões, a Câmara dos Deputados dobrou a aposta: subiu a conta para R$ 3,8 bilhões. Nesta semana, ficou claro que apenas haviam posto um bode na sala, para retirá-lo alguns dias depois e tapear o país que presta.

Na quarta-feira, 11 de dezembro, os pais da pátria fingiram render-se à reação popular: baixaram a gastança para 2 bilhões e 500 milhões de reais. Com o truque do bode, lucraram meio bilhão de reais. E confirmaram que enxergam no povo brasileiro um bando de idiotas.

Vêm aí as eleições municipais. É mais uma chance de usar o voto para provar que são eles o que Nelson Rodrigues chamava de cretinos fundamentais