Amante contraditória

Num artigo publicado pela Folha de São Paulo, Gleisi Hoffmann disse o seguinte: “Democracia é a palavra chave na construção de uma sociedade mais justa e é disso que tratamos no foro. Essa Pauta inclui a liberdade de todas as lideranças políticas e sociais da região, especialmente a do ex-presidente Lula”.

Gleisi não deu um pio sobre os presos políticos da Venezuela, sede da Reunião do foro neste ano. Muito menos sobre os dissidentes engaiolados em Cuba. A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), conhecida pelo codinome ‘Amante’ no departamento de propinas da Odebrecht, só pensa em Lula.