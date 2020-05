Xingar muito no Twitter? A rede social quer tentar diminuir “palavrões”

O Twitter iniciou o teste de uma ferramenta que gera uma notificação aos usuários quando eles tentarem postar uma resposta a tuíte usando “linguagem ofensiva” e que já tenha aparecido em outros tuítes excluídos pela rede social.

A medida faz parte do esforço para moderar as conversas na plataforma, disse a rede social nesta terça-feira (5). Segundo publicação feita no perfil de suporte da empresa, o aviso estará disponível apenas em celulares com sistema operacional iOS (iPhone). De acordo com a agência Reuters, o teste deve durar pelo menos algumas semanas e será realizado globalmente, mas apenas vai ser aplicado sobre tuítes em inglês.

Ao tentar responder alguém de forma ofensiva, o usuário será notificado com a sugestão de revisar o tuíte. Anteriormente, o Instagram já havia anunciado uma política semelhante para diminuir o número de comentários com conteúdo ofensivo. E o Twitter segue o mesmo caminho por estar está sob pressão para eliminar conteúdo abusivo. Atualmente, a rede é monitorada por usuários, que denunciam tuítes ofensivos e por tecnologia de inteligência artificial, que faz a remoção automática de publicações problemáticas.