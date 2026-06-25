Xbox anuncia aumento de até 150 dólares no preço dos consoles

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 25, um aumento nos preços praticados no mercado americano para os consoles Xbox da empresa. A partir de 1 de agosto, os modelos com 512GB de memória terão um aumento de US$ 100, enquanto os de 1TB aumentarão uS$ 150. Além disso, os modelos de 2TB dos consoles serão descontinuados.

De acordo com o comunicado, a principal razão para o aumento dos preços dos consoles é o também aumento do preço de suas memórias. A empresa já havia aumentado o preço do Xbox em outubro do ano passado, em valores que variaram entre US$ 20 e US$ 70. Eles destacaram que “não esperavam ter que realizar um novo aumento”, mas que os preços do armazenamento e da memória dos consoles aumentou “mais de 2,5 vezes” e a dobra desse aumento é esperado até o outono de 2027, segundo o time responsável pelo Xbox.

A empresa destacou ainda que toda a indústria de tecnologia tem sofrido com o grande aumento no preço das memórias e outros componentes de hardware, mas que “os efeitos são particularmente piores nos consoles”. “Diferente de celulares, computadores, ou speakers, consoles não são geralmente vendidos com margem de lucro, mas sim por menos do que eles custam para serem feitos”, explicam.

O Xbox anunciou no mesmo comunicado algumas medidas novas para tornar mais fácil a compra dos consoles pelos usuários. A empresa anunciou propostas que permitem parcelamentos diversos, diminuição de juros e o oferecimento de consoles usados para venda por valores menores.