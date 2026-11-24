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O WhatsApp prepara o lançamento de figurinhas com som, unindo áudios, bordões e stickers em um só formato. Usuários já relatam os primeiros testes do recurso, que promete transformar o compartilhamento de memes. Entenda como funciona a novidade e quando ela deve chegar ao seu celular.

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O WhatsApp prepara uma novidade que promete ampliar as possibilidades de interação entre os usuários do aplicativo: as figurinhas com som. O recurso permitirá que os tradicionais stickers, estáticos ou animados, sejam acompanhados de pequenos trechos de áudio, como falas, efeitos sonoros e bordões que viralizam nas redes sociais.

A funcionalidade foi identificada pelo site especializado WABetaInfo na versão beta 2.26.41.3 do WhatsApp para dispositivos Android, em outubro. Nesta terça-feira, 24, usuários começaram a compartilhar nas redes sociais relatos sobre o recebimento de figurinhas com áudio.

A novidade deve transformar a maneira como os memes são compartilhados no mensageiro. Atualmente, para reproduzir uma cena engraçada ou um bordão conhecido, os usuários precisam recorrer a vídeos ou enviar mensagens de voz separadamente. Com a atualização, será possível reunir esses elementos em uma única figurinha.

Como funcionam as figurinhas com som do WhatsApp?

As novas figurinhas terão uma aparência semelhante à das tradicionais, mas contarão com um ícone de áudio que permitirá identificar a presença de conteúdo sonoro. Para ouvir o som, bastará tocar sobre a imagem recebida na conversa.

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O aplicativo também respeitará as configurações de volume do celular. Caso o aparelho esteja no modo silencioso, as figurinhas serão reproduzidas sem áudio. Será possível desativar o som diretamente pelo ícone de volume, e o WhatsApp manterá essa preferência para as demais figurinhas recebidas.

Assim como as mensagens convencionais do aplicativo, tanto as imagens quanto os áudios serão protegidos pela criptografia de ponta a ponta.

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Será possível criar figurinhas personalizadas com som?

Além de disponibilizar novos pacotes de stickers, o WhatsApp trabalha em uma ferramenta que permitirá aos próprios usuários criarem figurinhas sonoras.

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A proposta é que seja possível transformar vídeos em figurinhas animadas com áudio ou adicionar trechos sonoros às imagens. A novidade deve facilitar a reprodução de memes, cenas de filmes, reações e situações do cotidiano sem a necessidade de recorrer a aplicativos externos.

Quando as figurinhas com som estarão disponíveis?

Apesar dos relatos de usuários nas redes sociais, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, ainda não divulgou oficialmente um cronograma para a disponibilização do recurso a todos os usuários.

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A funcionalidade foi identificada inicialmente em uma versão experimental do aplicativo para Android. Também não há uma previsão oficial para a chegada da ferramenta aos dispositivos com sistema operacional iOS, da Apple.