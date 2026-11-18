- 15/01/1999: +11,10% - 08/10/2008: +9,33% - 26/10/2026: +9,19% - 13/01/1999: +8,91% - 18/05/2017: +8,79%
Fonte: Elos Ayta
Disparou 11,1%, maior alta diária da série. O Brasil enfrentava fuga de capitais, perda de reservas e crescente desconfiança. A crise culminou no câmbio flutuante.
O dólar avançou 9,33% com a crise internacional. A quebra do banco americano Lehman Brothers, em setembro, desencadeou uma onda de desconfiança nos mercados.
No primeiro pregão após a reeleição de Lula, a Ptax disparou 9,19%. Parte dos investidores apostava em Flávio Bolsonaro e precisou rever suas posições.
O dólar subiu 8,91% em meio ao agravamento da crise cambial. Havia desconfiança crescente em relação à manutenção do regime de bandas cambiais.
O dólar avançou 8,79% após denúncias envolvendo o então presidente Michel Temer e executivos da JBS, em uma grave crise política.
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