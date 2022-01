Twitter suspende conta que publicava soluções do Wordle na plataforma

O Wordle, jogo de adivinhação de palavras em inglês que tomou de assalto a internet, já provocou baixas no mundo virtual. Um perfil que publicava as soluções do dia seguinte no Twitter sempre que os usuários exibiam suas performances no jogo foi identificado e suspenso pela plataforma na terça-feira.

O robô impertinente tuitava a seguinte mensagem: “Quer saber? As pessoas não se interessam por suas medíocres aventuras linguísticas. Para lhe ensinar uma lição, a palavra de amanhã é….”. Na terça, o Twitter suspendeu a conta, citando violação dos Termos de Serviço.

Segundo um programador, o perfil conseguia descobrir as palavras do dia seguinte do Wordle porque elas são facilmente encontradas no código-fonte do jogo. Os vocábulos são organizados em uma espécia de fila no navegador do usuário e acondicionadas em uma espécie de pasta.

O objetivo do Wordle é adivinhar uma palavra de cinco letras em até seis tentativas. A cada uma delas, o programa mostra, por meio de um sistema de cores, quais letras fazem parte do vocábulo e estão na posição certa, quais fazem parte, mas na posição errada, e quais devem ser descartadas.

Não é necessário cadastro, não há publicidade envolvida e nem um sistema de notificações para atormentar. Um verdadeiro sonho em um ambiente viciado em recursos para atrair os usuários de volta aos sites e aplicativos.

No começo, os brasileiros tiveram que se contentar com o Wordle em inglês mesmo. Mas na primeira semana de janeiro, o paulistano Fernando Serboncini, gerente de engenharia do Google que mora no Canadá há cinco anos, lançou o Termo. A diversão em português também fez sucesso.