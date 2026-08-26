‘The Witcher 3’: Jogo ganha versão remasterizada e primeira gameplay de nova DLC

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Dez anos após o lançamento, The Witcher 3: Wild Hunt receberá uma remasterização gratuita com amplas melhorias gráficas e de gameplay, além do primeiro trailer da nova DLC “Songs of the Past”. As novidades, anunciadas na Gamescom 2026, prometem revitalizar a aclamada experiência para PC e consoles.

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10 anos após o lançamento do jogo, The Witcher 3: Wild Hunt ganhará uma remasterização com melhorias nos modos de jogos e gráficos. A novidade foi apresentada durante o gamescom 2026, um dos maiores eventos de jogos eletrônicos do mundo. Além da versão remaster, a desenvolvedora CD Projekt Red também anunciou no evento, que aconteceu na última terça-feira, 25, o primeiro trailer com gameplay da DLC Songs of the Past.

O anúncio da gamescom trouxe o combo da remasterização e da DLC. No caso do remaster, a desenvolvedora explica que a versão trará melhorias gráficas, no combate, no movimento, no comportamento de monstros, novos efeitos para os sinais, modificações para montarias, mudanças na trilha de habilidades, entre outros. O remaster estará disponível gratuitamente para os jogadores que já possuem o game.

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As melhorias chegam oficialmente em 29 de setembro para PC, Playstation 5, Xbox Series X/S e, pela primeira vez, para Nintendo Switch 2. O jogo foi lançado pela primeira vez em 2015, e permaneceu como um dos grandes títulos da franquia The Witcher. A nova DLC, Songs of the Past, será lançada em 2027 e recebeu o primeiro trailer com gameplay durante a primeira noite do gamescom 2026.

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