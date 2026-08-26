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‘The Witcher 3’: Jogo ganha versão remasterizada e primeira gameplay de nova DLC

Game lançado há mais de 10 anos ganha versão remaster gratuita, com melhorias em todos os campos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 17h03
Geralt de Rívia, Ciri, Yennefer e Triss Merigold em pose de batalha, com o logo The Witcher Wild Hunt Remastered à esquerda. O cenário é sombrio, com montanhas, árvores secas e um sol pálido, sugerindo um mundo de fantasia épica
 (CD Projekt Red/Divulgação)
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10 anos após o lançamento do jogo, The Witcher 3: Wild Hunt ganhará uma remasterização com melhorias nos modos de jogos e gráficos. A novidade foi apresentada durante o gamescom 2026, um dos maiores eventos de jogos eletrônicos do mundo. Além da versão remaster, a desenvolvedora CD Projekt Red também anunciou no evento, que aconteceu na última terça-feira, 25, o primeiro trailer com gameplay da DLC Songs of the Past. 

O anúncio da gamescom trouxe o combo da remasterização e da DLC. No caso do remaster, a desenvolvedora explica que a versão trará melhorias gráficas, no combate, no movimento, no comportamento de monstros, novos efeitos para os sinais, modificações para montarias, mudanças na trilha de habilidades, entre outros. O remaster estará disponível gratuitamente para os jogadores que já possuem o game. 

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As melhorias chegam oficialmente em 29 de setembro para PC, Playstation 5, Xbox Series X/S e, pela primeira vez, para Nintendo Switch 2. O jogo foi lançado pela primeira vez em 2015, e permaneceu como um dos grandes títulos da franquia The Witcher. A nova DLC, Songs of the Past, será lançada em 2027 e recebeu o primeiro trailer com gameplay durante a primeira noite do gamescom 2026. 

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