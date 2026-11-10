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Take-Two consolida receita bilionária com força de Red Dead Redemption 2 e GTA

Com mais de 89 milhões de unidades vendias no título de faroeste, editora reafirma projeção anual de até 8,2 bilhões de dólares às vésperas de novo lançamento

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h58
Red Dead Redemption 2, considerado um dos grandes games já lançados: história envolvente e complexa -
Red Dead Redemption 2, considerado um dos grandes games já lançados: história envolvente e complexa -  (Rockstar/Divulgação)
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Take-Two consolida receita bilionária com força de Red Dead Redemption 2 e GTA Priorize VEJA no Google

A editora americana Take-Two Interactive Software divulgou em Nova York seus resultados financeiros mais recentes, impulsionada pelo desempenho de suas principais franquias. Sustentada pelo engajamento contínuo dos jogadores, a companhia reportou reservas líquidas de 1,60 bilhão de dólares no segundo trimestre fiscal. A empresa também reiterou a projeção de encerrar o ano fiscal com 8 bilhões a 8,2 bilhões de dólares, ancorada no alcance global de Red Dead Redemption 2 e da série Grand Theft Auto.

De acordo com relatórios da empresa, Red Dead Redemption 2 já superou 89 milhões de cópias comercializadas mundialmente. O resultado coroa a trajetória iniciada pela subsidiária Rockstar Games em outubro de 2018, quando o jogo faturou 725 milhões de dólares em três dias e vendeu 17 milhões de unidades em apenas oito dias, superando todo o histórico do seu antecessor. Pouco depois, o faroeste atingiu 23 milhões de cópias, tornando-se o título mais vendido de 2018 nos Estados Unidos segundo a consultoria NPD Group.

Com esse volume acumulado de 89 milhões de unidades, a desenvolvedora aproxima-se de emplacar dois títulos no seleto grupo de produções que ultrapassaram 100 milhões de cópias na história dos videogames, patamar atingido apenas por Grand Theft Auto V, Minecraft e Tetris. O próprio Grand Theft Auto V soma quase 235 milhões de unidades vendidas, mantendo uma relevância comercial atípica anos após sua chegada ao mercado.

A engrenagem financeira da Take-Two apoia-se amplamente nos chamados gastos recorrentes dos consumidores, que abrangem compras de moedas virtuais, complementos e conteúdos dentro do ambiente online. No último trimestre apurado, essas microtransações representaram 81% do total das reservas líquidas e da receita líquida GAAP da editora. A distribuição digital consolidou-se como o canal dominante da operação, correspondendo a 98% das reservas líquidas no período.

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Ao comentar os resultados, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, destacou o momento favorável: “Esperamos entregar um ano histórico para nossa empresa”, afirmou, apontando as pré-vendas recordes. Zelnick já havia ressaltado que a adesão do público deriva do padrão de produção: “Quando você entrega uma experiência fenomenal, nosso trabalho é entregar muito mais valor do que cobramos, e a sensibilidade ao preço diminui”.

Para o terceiro trimestre fiscal, a Take-Two projeta reservas líquidas situadas entre 3,35 bilhões e 3,50 bilhões de dólares. O foco das atenções operacionais da editora e da Rockstar Games volta-se agora para a estreia de Grand Theft Auto VI, marcada para o dia 19, apontada pela direção executiva como o principal vetor para destravar um novo patamar de rentabilidade e valorização societária a longo prazo.

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