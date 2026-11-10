Take-Two consolida receita bilionária com força de Red Dead Redemption 2 e GTA

A editora americana Take-Two Interactive Software divulgou em Nova York seus resultados financeiros mais recentes, impulsionada pelo desempenho de suas principais franquias. Sustentada pelo engajamento contínuo dos jogadores, a companhia reportou reservas líquidas de 1,60 bilhão de dólares no segundo trimestre fiscal. A empresa também reiterou a projeção de encerrar o ano fiscal com 8 bilhões a 8,2 bilhões de dólares, ancorada no alcance global de Red Dead Redemption 2 e da série Grand Theft Auto.

De acordo com relatórios da empresa, Red Dead Redemption 2 já superou 89 milhões de cópias comercializadas mundialmente. O resultado coroa a trajetória iniciada pela subsidiária Rockstar Games em outubro de 2018, quando o jogo faturou 725 milhões de dólares em três dias e vendeu 17 milhões de unidades em apenas oito dias, superando todo o histórico do seu antecessor. Pouco depois, o faroeste atingiu 23 milhões de cópias, tornando-se o título mais vendido de 2018 nos Estados Unidos segundo a consultoria NPD Group.

Com esse volume acumulado de 89 milhões de unidades, a desenvolvedora aproxima-se de emplacar dois títulos no seleto grupo de produções que ultrapassaram 100 milhões de cópias na história dos videogames, patamar atingido apenas por Grand Theft Auto V, Minecraft e Tetris. O próprio Grand Theft Auto V soma quase 235 milhões de unidades vendidas, mantendo uma relevância comercial atípica anos após sua chegada ao mercado.

A engrenagem financeira da Take-Two apoia-se amplamente nos chamados gastos recorrentes dos consumidores, que abrangem compras de moedas virtuais, complementos e conteúdos dentro do ambiente online. No último trimestre apurado, essas microtransações representaram 81% do total das reservas líquidas e da receita líquida GAAP da editora. A distribuição digital consolidou-se como o canal dominante da operação, correspondendo a 98% das reservas líquidas no período.

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Ao comentar os resultados, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, destacou o momento favorável: “Esperamos entregar um ano histórico para nossa empresa”, afirmou, apontando as pré-vendas recordes. Zelnick já havia ressaltado que a adesão do público deriva do padrão de produção: “Quando você entrega uma experiência fenomenal, nosso trabalho é entregar muito mais valor do que cobramos, e a sensibilidade ao preço diminui”.

Para o terceiro trimestre fiscal, a Take-Two projeta reservas líquidas situadas entre 3,35 bilhões e 3,50 bilhões de dólares. O foco das atenções operacionais da editora e da Rockstar Games volta-se agora para a estreia de Grand Theft Auto VI, marcada para o dia 19, apontada pela direção executiva como o principal vetor para destravar um novo patamar de rentabilidade e valorização societária a longo prazo.