SpaceX prepara último teste da cápsula que levará humanos até a Lua

A corrida espacial travada por empresas de tecnologia espacial está próxima de ficar ainda mais acirrada. Para o sábado (18), a SpaceX planeja o último grande teste de sua cápsula Crew Dragon, com a qual planeja levar humanos para o espaço neste ano. E, em breve, até para a Lua.

O lançamento foi anunciado por meio de um tuíte no perfil da empresa, que completou os testes de “fogo estático” do foguete Falcon 9 no último final de semana, e que no próximo dia 18 fará uma demonstração com um voo no modo de sistema de fuga. Ou seja, vai ser recriada uma situação de emergência para testar a capacidade de a cápsula manter os astronautas em segurança em um cenário inesperado e perigoso, durante a ascensão ao espaço.

Em dezembro ocorreu a primeira viagem da cápsula espacial Starline, fabricada pela Boeing, concorrente da SpaceX de Elon Musk. A missão foi considerada um fracasso, devido à antecipação do retorno da nave, que ficou em órbita apenas em três dos sete dias planejados.

Tanto a Boeing quanto a SpaceX esperam lançar seres humanos para a ISS, a estação espacial, em 2020. Vão usar para a tarefa, pela primeira vez, esses dois veículos. Se tudo correr bem, assim pretendem marcar a história com os primeiros voos espaciais orbitais humanos em solo americano desde a aposentadoria dos ônibus da Nasa, em 2011.