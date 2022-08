Sociabilidade, aprendizado e relaxamento: conheça os benefícios dos games

Nesta segunda-feira (29), data em que é celebrado o Dia do Gamer, a Etermax Brand Gamification, divisão da desenvolvedora argentina Etermax, reuniu dados de diversas pesquisas e estudos em um documento que oferece uma visão tanto do aspecto social relacionado aos games quanto ao impacto que os jogos têm na mente dos jovens.

O levantamento mostra que 78% dos gamers conheceram novas pessoas graças aos videogames, 61% fazem parte de comunidades de gaming e 42% conheceram uma pessoa que se tornou um amigo íntimo por meio dos games. Há também um fortalecimento de laços envolvidos no ato de jogar: 72% dos gamers jogam com amigos e 74% dos pais jogam com os filhos.

Há ainda um certo grau de aprendizado envolvido no mundo dos games. Jogos em 3D, por exemplo, estimulam a memória. Títulos de ação favorecem a velocidade de reação, e os games de estratégia em tempo real contribuem para a flexibilidade cognitiva. Existem games voltados para o público infantil projetados para ensinar algo – de álgebra a princípios básicos da exploração espacial. Até grandes games focados em adultos, como a franquia Assassin’s Creed, têm conteúdos baseados em conceitos reais de história.

E jogar pode ser uma atividade relaxante. De acordo com o documento, 59% dos jogadores descansam enquanto disputam partidas em games mobile.

Além dos aspectos sociais e o impacto dos games na mente, o white paper levanta alguns dados sobre a preferência dos jogadores por títulos com anúncios ou não. Por exemplo: 82% dos jogadores preferem jogos com anúncios do que pagos, e 74% assistem anúncios em troca de recompensas – o que indica a oportunidade para empresas e marcas.

A pesquisa completa pode ser encontrada neste endereço.