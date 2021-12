SAP NOW Brasil 2021 continua disponível online

Foram 300 sessões de conteúdo, com mais 238 sessões ao vivo, mais de 2 700 horas de material produzido e 9 000 horas de conteúdo a que os participantes assistiram – o equivalente a 375 dias. A interação entre os integrantes da audiência foi intensa: eles trocaram mais de 7 000 mensagens.

Essa foi a 26ª edição do SAP NOW Brasil, evento anual da SAP que reuniu 413 speakers em 2021 e conquistou 80 patrocinadores. Pelo segundo ano consecutivo, a programação foi realizada inteiramente em uma plataforma online.

Com sessões mais curtas, com 10 a 20 minutos de duração, seguidas por momentos de interação ao vivo com os participantes, o evento se propôs a apresentar estratégias para as empresas levarem eficiência e sustentabilidade para seus negócios, utilizando a tecnologia para formar ecossistemas de produção e inovação. Os conteúdos abrangem uma série de estratégias para contribuir com insights para as companhias se tornarem inteligentes e conectadas.

A programação contou com a presença de personalidades que abordaram o tema inovação em nove trilhas: Empresas Inteligentes & ERP, CRM e Experiência do Cliente; Empresas em Crescimento; Finanças, Contabilidade e Gestão de Impostos; Gestão da Cadeia de Suprimentos; Indústrias; Rede e Gestão de Despesas; RH e Engajamento de Pessoas; Tecnologia; e Plataforma.

Entre os keynotes gravados em estúdio, destaque para a presença de Cristina Palmaka, presidente da SAP América Latina e Caribe; Adriana Aroulho, presidente da SAP Brasil; José Renato Domingues, da CTG; e Marcio Waldman, da Petlove; além de Geraldo Rufino, da JR Diesel; e Alexandre Dinkelmann, do Ebanx.

Continua após a publicidade

Líder global

A programação teve continuidade ao longo de outubro e novembro, com eventos que aprofundaram os debates iniciados em setembro. No dia 27 de outubro, foram realizados os encontros “Na Era da Transformação Digital: A Gestão do Capital Humano em Diferentes Ângulos”, com Cesar Cielo, Sabina Deweik e Marcus Almeida, e “O Futuro no Agora”, com Martha Gabriel, Ellen Bremm, Fábio Alperowitch e Gabrielle Teco.

No dia 28, foi a vez do encontro “HiperPersonalização: Resultados em CX Omnicanal”, com mediação de Camila Farani e objetivo de entender mais sobre como personalizar resultados e exceder as expectativas no digital. Por fim, em 19 de novembro, Cezar Taurion, Carlos Piazza e Patrícia Maldonado debateram o tema “Hacking the Future – Como Impulsionar a Transformação e a Inovação nos Negócios”. E, no dia 25 de novembro, o assunto foi “ESG no Ciclo Produtivo: É Possível Ser Disruptivo e Sustentável?”.

Empresa número 1 do mundo em software de negócios na nuvem, com mais de 200 milhões de usuários em 180 países, a SAP está bem posicionada para conduzir esses diálogos. Tem mais de 18 300 parceiros em todo o mundo. Entre as corporações citadas na Forbes Global 2000, 91% são clientes da SAP.

Graças à transformação digital, o evento não acabou: a programação continua disponível online, na página de conteúdo Portal da Empresa Inteligente.