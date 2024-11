Saiba como ativar o recurso do WhatsApp que transforma áudios em texto

O WhatsApp lançou um recurso que permite transformar mensagens de áudio em texto, facilitando a comunicação para usuários que não podem ouvir as gravações no momento. Essa funcionalidade adiciona mais praticidade ao aplicativo, já que as transcrições ficam armazenadas diretamente na conversa, junto às mensagens de texto.

A novidade está sendo disponibilizada gradualmente e chegará a todos os dispositivos compatíveis nas próximas semanas. Inicialmente, o recurso será liberado para idiomas selecionados.

Além disso, o WhatsApp garantiu que a segurança continua sendo uma prioridade. Todas as transcrições serão protegidas pela criptografia de ponta a ponta, o que significa que nem a própria plataforma poderá acessar o conteúdo transcrito.

Como habilitar a transcrição de mensagens de áudio no WhatsApp

Para usuários de Iphone:

Abra o WhatsApp e acesse o menu Configurações. Toque em Conversas. Ative a opção Transcrição de mensagens de voz. Escolha o Idioma de transcrição.

Observações importantes para iPhone:

É necessário que a Siri esteja ativada no dispositivo para que as transcrições funcionem corretamente.

Caso a Siri não esteja habilitada no momento da configuração, será solicitado o download do idioma selecionado.

A disponibilidade de idiomas varia conforme a versão do iOS: iOS 16+ : Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, turco, chinês e árabe. iOS 17+ : Além dos idiomas acima, inclui dinamarquês, finlandês, hebraico, malaio, norueguês, holandês, sueco e tailandês.



Para usuários de Android:

Abra o WhatsApp e vá em Configurações. Toque em Conversas. Ative ou desative a opção Transcrição de mensagens de voz.

Ao ativar o recurso pela primeira vez, siga os passos abaixo:

Toque em Começar para configurar a transcrição. Escolha o Idioma de transcrição . Defina como o idioma será baixado: Configurar agora ou Aguardar por uma rede Wi-Fi .



Idiomas disponíveis no Android:

Atualmente, as transcrições no Android estão disponíveis em inglês, português, espanhol e russo.

O novo recurso é uma solução prática para melhorar a acessibilidade e usabilidade do WhatsApp. Embora a funcionalidade esteja sendo lançada gradualmente, ela promete ser uma adição valiosa ao aplicativo, garantindo a privacidade do conteúdo e atendendo a diferentes necessidades de comunicação.