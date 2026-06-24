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GTA 6: Rockstar Games bate o martelo e anuncia valor final para o jogo

Apesar do anúncio, valor em reais para os brasileiros ainda é um mistério

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h03 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h03
Montagem de cenas do jogo Grand Theft Auto VI: um helicóptero sobre a cidade, um casal, um barco com um flamingo, um homem com óculos escuros e uma arma, uma mulher de biquíni, um carro esportivo, um jacaré e um motociclista empinando a moto
Game é um dos mais aguardados do ano (Rockstar Games/Divulgação)
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Com a chegada cada vez mais perto do aguardado GTA 6, novas informações colocam os fãs em polvorosa. Desta vez, a Rockstar Games anunciou em definitivo uma das características mais debatidas do game: seu preço. Agora de forma oficial, GTA 6 custará 79,99 dólares, valor visto como acima do esperado para o jogo. Além disso, a versão Ultimate do jogo será vendida a US$ 99,99. 

Lançado inicialmente para Playstation 5 e Xbox Series X e S, o GTA 6 chega ao mercado americano pelo valor de 80 dólares, 10 a mais do que os comumente praticado pelos jogos da geração atual, que foram lançados na base de US$ 69,99. A pré-venda do jogo começa na próxima quinta-feira, 25. Preços para o mercado brasileiro ainda não foram divulgados. 

A edição Ultimate Edition, também anunciada, incluirá uma série de veículos, armas e itens exclusivos relacionados à história de Jason e Lucia, casal protagonista do jogo. Na história, o casal arranja problemas após um golpe que deveria ser fácil e passam a lutar pela sobrevivência no estado fictício de Leonia. O lançamento oficial do jogo acontece dia 19 de novembro. 

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