Roblox anuncia conjunto de atualizações tecnológicas e financeiras

A Roblox Corporation anunciou nesta sexta-feira, 11, em San José, na Califórnia, durante a 12ª edição da Roblox Developers Conference (RDC 2026), um conjunto de atualizações tecnológicas e financeiras que inclui a opção de lançar jogos como aplicativos independentes, a execução direta via navegadores web e o lançamento de uma carteira digital para desenvolvedores. As medidas visam expandir a distribuição das experiências para além do aplicativo tradicional e reformular o ecossistema de monetização da plataforma.

Por meio da iniciativa Roblox Everywhere, desenvolvedores poderão disponibilizar seus jogos como aplicativos autônomos para dispositivos móveis, PCs e consoles, contando com a infraestrutura de suporte da própria empresa. Adicionalmente, até o final deste ano, a plataforma permitira que os usuários acessem experiências diretamente pelo navegador Google Chrome por meio de links compartilhados, sem a necessidade de baixar ou instalar o aplicativo. A companhia também confirmou o desenvolvimento de suporte para modos de jogo solo e offline, previstos para lançamento completo a partir de 2027.

Criação via Inteligência Artificial

Para diversificar o catálogo de produtos, o motor gráfico foi atualizado para dar suporte nativo a jogos em 2D, incorporando recursos como câmera ortográfica, contêineres de imagens animadas e importação direta de sprite-sheets.

Na área de inteligência artificial, a ferramenta Build — gerador de ambientes virtuais a partir de comandos de texto — expandiu sua fase de testes alfa para a Sérvia e Cingapura. Nos testes iniciais realizados na Nova Zelândia, a ferramenta registrou a publicação de cerca de 9.000 jogos, dos quais 71% foram criados por usuários que nunca haviam utilizado o ambiente de desenvolvimento tradicional da empresa. Além disso, a empresa anunciou para este ano o Scene Generator, recurso capaz de estruturar cenários 3D a partir da combinação de descrições em texto e imagens de referência.

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Reformulação da monetização

No âmbito financeiro, a empresa informou que os criadores de conteúdo acumularam mais de 5 bilhões de dólares em receita desde 2013, sendo aproximadamente 1,7 bilhão e dólares repassados nos últimos 12 meses.

Para alterar a rotina de repasses, foi apresentada a Roblox Wallet, uma conta financeira digital em moeda real com pagamentos diários automáticos para desenvolvedores elegíveis nos Estados Unidos. A solução, operada em parceria com a instituição Airwallex, será expandida internacionalmente nos anos seguintes e será integrada ao Roblox Card, um cartão de débito voltado ao uso direto do saldo acumulado.

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De acordo com os dados operacionais do trimestre encerrado em junho de 2026, a plataforma registrou 29 bilhões de horas jogadas em mais de 180 países. Para gerenciar a distribuição desse catálogo, o algoritmo de recomendação de jogos foi ajustado por faixa etária: enquanto a exibição para o público jovem foca em sessões curtas, o sistema para usuários mais velhos passou a medir a retenção de longo prazo, avaliando o retorno dos jogadores após períodos de 28 dias.