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Tecnologia

‘Rayman Legends Retold’ expande e renova clássico mascote da Ubisoft

Nova versão transforma os gráficos do clássico de 2013, acrescenta fases e conteúdos inéditos e finalmente traz dublagem em português

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 06h00 | Atualizado em 24 set 2026, 06h17
Personagens de Rayman Legends: um pássaro colorido voando sobre um guerreiro viking, um sapo azul e Rayman flutuando, em uma floresta mágica
Nova versão de 'Legends' revitaliza os gráficos e adiciona mais cenas de animação (Ubisoft/Divulgação)
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‘Rayman Legends Retold’ expande e renova clássico mascote da Ubisoft Priorizar nos meus resultados Google

Em 2013, a produtora francesa Ubisoft vivia um dos melhores momentos da história da empresa, e muito desse sucesso se reflete em Rayman Legends, um fantástico jogo de aventura e plataforma de fazer inveja a muitos clássicos da era do Mega Drive e Super Nintendo.

O game era uma continuação caprichada do também excelente Rayman Origins, que em 2011 resgatou o peculiar mascote da Ubi, um carinha colorido com um narigão e, curiosamente, sem pernas e braços, mas com mãos e pezinhos voadores.

Mais de uma década depois, a Ubisoft está longe de sua era de ouro e, para recuperar a moral, investe forte em sucessos do passado. Acertou em cheio com o remake de Assassin’s Creed: Black Flag, um dos jogos mais vendidos da franquia e que traz uma história estrelada por piratas, e repete o êxito agora com a releitura Rayman Legends Retold.

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Fui convidado a jogar mais de uma hora do game e saí muito feliz, satisfeito e aliviado. Eu gosto muito do game original. Ele tem um estilo artístico marcante e controles absurdamente precisos que contribuem para desafio e diversão na medida certa.

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O novo game refaz toda a arte e troca os desenhos 2D por personagens e cenários tridimensionais ao mesmo tempo em que preserva o mesmo estilo de controle e movimento lateral pela tela. Minha preocupação é que algo se perdesse na tradução, mas felizmente não acontece: o capricho da Ubisoft é evidente e o game se comporta da mesma maneira que o original.

Com relação aos gráficos, acho tudo muito bonito, mas também acho difícil dizer se é melhor ou pior. Certamente é diferente, e acho que isso pode ser o bastante para conquistar novos fãs ou até justificar que quem já brincou muito no original o jogue de novo.

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Felizmente, Rayman Legends Retold não fica só na recriação técnica de um jogo incrível

Um dragão enorme com escamas escuras e detalhes laranja, soltando fogo pela boca, enfrenta um pequeno personagem azul e branco em uma plataforma de madeira. O personagem lança um projétil azul contra o dragão. À esquerda, um canhão gigante aponta para cima, com um brilho azul na ponta. O cenário é um mundo de fantasia com construções escuras e um céu avermelhado, sugerindo uma batalha intensa
Mascote da Ubisoft estrela ótima aventura 2D com controles precisos e multiplayer cooperativo em ‘Rayman Legends Retold’ (Ubisoft/Divulgação)
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que ainda está facilmente disponível em plataformas atuais e por preços camaradas. Esta nova versão chega recheada de conteúdo inédito que aí sim dá motivo para prestar atenção nele. O mais legal são as novas fases. O game introduz fases de voo que lembram títulos de nave, como Star Fox, e garantem boa variedade de atividades, além de conectar melhor os diferentes mundos da jornada.

Retold também apresenta um novo mundo cheio de estágios novos, cenas de animação que apresentam melhor os personagens e algo especial para o público brasileiro: dublagem em português. O game original já oferecia legendas em PT-BR em quase todas as suas versões, mas o remake vai além e coloca também vozes nos bonecos coloridos. Vale notar, o game preserva a aventura cooperativa multiplayer para até 4 pessoas e também o competitivo Kung Foot.

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A joia da coroa fica por conta também da presença de uma versão melhorada de Origins, a aventura 2D anterior que Legends sucedeu. Rayman Origins: Enhanced Edition traz gráficos mais nítidos e fluidos, com opção de resolução 4K e taxa de 60 quadros por segundo, e é um jogo completo, extenso e brilhante.

Rayman Legends Retold tem lançamento marcado para o dia 3 de dezembro em versões para PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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