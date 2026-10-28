Quanto o ‘GTA VI’ vai exigir de espaço do seu console?

Os jogadores que aguardam o lançamento do novo Grand Theft Auto VI (GTA) talvez precisem liberar espaço considerável no console para instalar o game, que será o maior da franquia até hoje. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 27, pelo perfil PlayStation Game Size, conhecido por monitorar dados da PlayStation Store, o título deve ocupar 210 GB no PlayStation 5. A Rockstar Games, responsável pelo jogo, ainda não confirmou oficialmente o tamanho do arquivo.

Caso o número se confirme, o download ocupará cerca de um terço dos 667 GB de armazenamento disponíveis no modelo original do PS5. O tamanho também supera o de outros títulos de grande porte: Red Dead Redemption 2, outro sucesso da Rockstar, exige cerca de 100 GB nos consoles da geração anterior, enquanto a versão para PC requer 150 GB de espaço em disco.

Ainda não há informações confirmadas sobre o tamanho do arquivo nas versões para Xbox Series X e Xbox Series S, plataformas para as quais o jogo também está previsto. A capacidade de armazenamento disponível varia conforme o modelo do console, o que pode tornar a instalação especialmente desafiadora para quem já mantém muitos jogos salvos no aparelho.

De acordo com a Rockstar, o pré-carregamento digital do GTA VI começará em 12 de novembro, uma semana antes do lançamento oficial, marcado para 19 de novembro. O recurso permite baixar os arquivos antecipadamente para que o jogador possa iniciar a partida assim que o título for liberado.