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Tecnologia

Quanto o ‘GTA VI’ vai exigir de espaço do seu console?

Novo Grand Theft Auto tem lançamento oficial marcado para 19 de novembro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h01 | Atualizado em 28 out 2026, 10h59
Um homem e uma mulher, ambos com bandanas cobrindo o rosto, caminham em frente a um posto de gasolina e palmeiras ao pôr do sol. A mulher segura uma arma, e o homem ajusta a bandana. O céu tem tons de roxo e rosa, com um avião distante. Um caminhão e carros estão estacionados no fundo
Jogo tem como protagonistas Lucia e Jason, casal que tenta sobreviver em meio ao cenário do crime de Vice City (Rockstar Games/Divulgação)
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Quanto o ‘GTA VI’ vai exigir de espaço do seu console? Priorize VEJA no Google

Os jogadores que aguardam o lançamento do novo Grand Theft Auto VI (GTA) talvez precisem liberar espaço considerável no console para instalar o game, que será o maior da franquia até hoje. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 27, pelo perfil PlayStation Game Size, conhecido por monitorar dados da PlayStation Store, o título deve ocupar 210 GB no PlayStation 5. A Rockstar Games, responsável pelo jogo, ainda não confirmou oficialmente o tamanho do arquivo. 

Caso o número se confirme, o download ocupará cerca de um terço dos 667 GB de armazenamento disponíveis no modelo original do PS5. O tamanho também supera o de outros títulos de grande porte: Red Dead Redemption 2, outro sucesso da Rockstar, exige cerca de 100 GB nos consoles da geração anterior, enquanto a versão para PC requer 150 GB de espaço em disco.

Ainda não há informações confirmadas sobre o tamanho do arquivo nas versões para Xbox Series X e Xbox Series S, plataformas para as quais o jogo também está previsto. A capacidade de armazenamento disponível varia conforme o modelo do console, o que pode tornar a instalação especialmente desafiadora para quem já mantém muitos jogos salvos no aparelho.

De acordo com a Rockstar, o pré-carregamento digital do GTA VI começará em 12 de novembro, uma semana antes do lançamento oficial, marcado para 19 de novembro. O recurso permite baixar os arquivos antecipadamente para que o jogador possa iniciar a partida assim que o título for liberado.

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