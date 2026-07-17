Por que ‘Assassin’s Creed: Black Flag Resynced’ é um remake a ser conferido

Treze anos depois de revolucionar a temática pirata nos videogames, Edward Kenway está de volta em Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Mais do que um simples polimento visual, a Ubisoft reconstruiu do zero a sua aventura caribenha utilizando tecnologias de ponta, trazendo combates mais dinâmicos, modo furtivo aprimorado e eliminando o que eram consideradas falhas do original de 2013. Aclamado tanto pela crítica especializada quanto pelo sucesso de vendas logo no primeiro dia, o remake reacendeu a paixão de veteranos e despertou a curiosidade dos neófitos, mas ainda está longe da perfeição que tanto se antecipou.

Lançado no dia 9, Assassin’s Creed Black Flag Resynced é um remake construído praticamente do zero utilizando a versão mais moderna da ferramenta de desenvolvimento da própria Ubisoft, o Anvil. O jogo traz gráficos aprimorados em até 4K a 60fps, reformulação no combate, no parkour e no modo furtivo (quando o personagem se esgueira e evita combate), remoção do modo multiplayer e da história nos tempos modernos (Abstergo), além de dezenas de novas missões focadas na expansão da narrativa. Isso tudo facilitou a vida de quem achava a jogabilidade complicada, mas os bugs não desapareceram por completo.

O remake, na verdade, é uma promessa da Ubisoft, que atendeu a um pedido antigo da comunidade de jogadores, que queriam uma versão mais modernizada do jogo, com utilização de tecnologias de desenvolvimento atuais e correção de falhas antigas (como missões de espionagem punitivas e a falta de um botão para agachar). A estratégia deu certo. Foram vendidas 2 milhões de cópias nas primeiras 24 horas e houve picos de jogadores simultâneos no Steam, plataforma independente de vendas de games online. As notas dos críticos ultrapassaram os 80 pontos tanto no Metacritic quanto no OpenCritic.

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Grande parte desse resultado vem da moderna engine Anvil, usada para reconstruir o Caribe com gráficos detalhados, água muito mais realista e 60 quadros por segundo nos consoles. A imersão cresceu ainda mais com o fim das telas de carregamento ao atracar em cidades, e um novo sistema climático com chuvas e tempestades em tempo real, que afetam tanto as batalhas navais quanto a visibilidade nas ações furtivas.

A mudança mais celebrada está nas antigas missões de espionagem, que deixaram de gerar game over automático e agora oferecem rotas alternativas ou combate. A furtividade ganhou um botão dedicado para agachar e acesso mais cedo ao dardo de corda, enquanto o parkour ficou mais ágil, com tirolesas e pulos de parede. No combate, um novo sistema de postura e defesas perfeitas tornam os embates mais táticos. O ponto fraco está nos “assassinatos furtivos”, que muitas vezes não funcionam imediatamente – expondo o personagem.

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A vida a bordo do Jackdaw também ganhou novas camadas. Três novos oficiais recrutáveis — “Deadman” Smith, Lucy Baldwin e o Padre — trazem habilidades inéditas, como os disparos duplos de canhão de Smith, e as armas passaram a contar com modos de disparo secundários. O convés ainda ficou mais pessoal: agora é possível ter gatos e macacos como companhia durante as viagens.

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Para aprofundar a imersão na era de ouro da pirataria, a Ubisoft removeu o modo multiplayer e as sequências modernas na sede da fictícia empresa Abstergo, substituindo-os por conteúdo histórico inédito. Destacam-se a campanha de encerramento A World Without Gold, centrada no lendário Barba Negra, novas missões sobre Stede Bonnet e um sistema de gerenciamento da ilha de Great Inagua, com melhorias visuais e benefícios conforme o esconderijo se desenvolve.

Com dificuldade customizável para combate, furtividade e atividades navais, e o modo New Game+ já confirmado para uma atualização futura, Assassin’s Creed Black Flag Resynced equilibra respeito à nostalgia dos fãs com melhorias essenciais para o público atual, provando que os mares do Caribe ainda guardam tesouros valiosos.

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