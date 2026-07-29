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Os novos recordes da Capcom com a franquia Resident Evil

Resident Evil Requiem, mais novo capítulo da história principal, alcançou 8 milhões de unidades vendidas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 19h03
Um homem de cabelos castanhos claros e barba rala, com expressão séria e olhar fixo, veste uma jaqueta escura com gola de pele, dentro de um carro à noite, com luzes desfocadas ao fundo
Leon se destaca como um dos principais protagonistas da franquia, e já apareceu em Resident Evil 2, 4, 6, 2 Remake e no nono capítulo, o Requiem (Capcom/Divulgação)
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A Capcom divulgou na última terça-feira, 28, o balanço financeiro do primeiro trimestre fiscal da empresa. As informações, que correspondem ao período de abril até o fim de junho, mostram que o sucesso da franquia Resident Evil continua firme após a sequência de remakes lançados desde 2019, com o Resident Evil 2, agora o jogo mais bem vendido da companhia. O novo capítulo da história, Resident Evil Requiem, também alcançou um recorde: lançado em fevereiro de 2026, o jogo já vendeu 8 milhões de unidades. 

Por 15 anos, o clássico Resident Evil 5, que coloca os jogadores na pele de Chris Redfield, um dos primeiros protagonistas da saga, foi o jogo mais vendido da Capcom com 19,01 milhões de unidades. O posto, porém, foi retirado da edição por um dos remakes recentes da empresa. Resident Evil 2 Remake, que traz de volta a história de Leon S. Kennedy e Claire Redfield em uma Raccoon City zumbificada, destronou o jogo de 2009, após chegar a 19, 75 milhões de cópias vendidas. 

Outro destaque do balanço foram as vendas do nono capítulo da história principal, Resident Evil Requiem. O personagem Leon sempre foi visto pela comunidade de fãs de RE como um dos protagonistas favoritos da franquia. A última aparição dele foi em Resident Evil 6, que trouxe grandes críticas ao andamento da história narrada pela Capcom. Em Requiem, nono capítulo da história principal, Kennedy retorna à narrativa pela metade do jogo, quando divide a posição de personagem principal com Grace, investigadora do FBI introduzida pela primeira vez nesta versão mais recente. O capítulo fez grande sucesso e, seis meses após o lançamento, já alcançou 8 milhões de unidades vendidas. 

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A Capcom tem grandes planos para a franquia. Em entrevista recente ao Game Informer, o produtor da franquia Masachika Kawata revelou que pretende intercalar lançamentos de remakes e novos capítulos como forma de lançar ao mercado um jogo de Resident Evil por ano. Além disso, a empresa lançará seu mais novo remake de RE Code: Veronica em 2027, e tem com lançamento previsto para setembro de 2026 um filme com direção de Zach Cregger, sobre um homem comum que se vê em meio ao início do apocalipse zumbi em Raccoon City. 

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