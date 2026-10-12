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O que mostram os novos vazamentos de GTA VI

Hackers divulgam novo trecho do game, que tem lançamento oficial previsto para 19 de novembro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h25
Um homem e uma mulher, ambos com bandanas cobrindo o rosto, caminham em frente a um posto de gasolina e palmeiras ao pôr do sol. A mulher segura uma arma, e o homem ajusta a bandana. O céu tem tons de roxo e rosa, com um avião distante. Um caminhão e carros estão estacionados no fundo
GTA: Jogo tem como protagonistas Lucia e Jason, casal que tenta sobreviver em meio ao cenário do crime de Vice City. (Rockstar Games/Divulgação)
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Novas imagens vazadas de Grand Theft Auto VI passaram a circular no domingo, 11. O novo vídeo, com cerca de cinco minutos, mostra Lucia completamente nua. É possível ver diferentes elementos da jogabilidade, enquanto a personagem dirige, mexe num caixa eletrônico, enfrenta uma pedestre e salta de paraquedas.

Nas redes sociais, internautas passaram a suspeitar que tenham feitas modificações para remover as roupas dos protagonistas, e que o conteúdo vazado não represente como será, de fato, o GTA 6.

Desde meados de agosto, um grupo hacker conhecido como CyberLeek vem divulgado trechos do game, que tem lançamento oficial previsto para 19 de novembro. Na última quinta-feira, 8, um vídeo de cerca de 24 a 25 minutos vazado pelo hacker trazia revelações importantes do enredo e mostrava os dois protagonistas, Jason e Lucia, sem roupa, completamente nus, inclusive em cenas e em missões.

A ameaça dos hackers é divulgar versão funcional de GTA 6, com campanha completa até os créditos, caso uma criptomoeda promovida pelo grupo alcance valor de mercado de US$ 30 milhões. Os hackers também exigem o fim das pré-vendas digitais, o acesso offline integral e a eliminação de conteúdo pago no modo para um jogador. Cópias em disco físico de GTA VI não estarão disponíveis no lançamento.

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A Rockstar Games reagiu com um comunicado oficial em que descreveu a situação como “de partir o coração”. A Take-Two Interactive, publicadora do jogo, entrou com intimações judiciais para tentar identificar a origem do material antes que novos vazamentos ocorram.

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