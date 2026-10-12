O que mostram os novos vazamentos de GTA VI

Novas imagens vazadas de Grand Theft Auto VI passaram a circular no domingo, 11. O novo vídeo, com cerca de cinco minutos, mostra Lucia completamente nua. É possível ver diferentes elementos da jogabilidade, enquanto a personagem dirige, mexe num caixa eletrônico, enfrenta uma pedestre e salta de paraquedas.

Nas redes sociais, internautas passaram a suspeitar que tenham feitas modificações para remover as roupas dos protagonistas, e que o conteúdo vazado não represente como será, de fato, o GTA 6.

Desde meados de agosto, um grupo hacker conhecido como CyberLeek vem divulgado trechos do game, que tem lançamento oficial previsto para 19 de novembro. Na última quinta-feira, 8, um vídeo de cerca de 24 a 25 minutos vazado pelo hacker trazia revelações importantes do enredo e mostrava os dois protagonistas, Jason e Lucia, sem roupa, completamente nus, inclusive em cenas e em missões.

A ameaça dos hackers é divulgar versão funcional de GTA 6, com campanha completa até os créditos, caso uma criptomoeda promovida pelo grupo alcance valor de mercado de US$ 30 milhões. Os hackers também exigem o fim das pré-vendas digitais, o acesso offline integral e a eliminação de conteúdo pago no modo para um jogador. Cópias em disco físico de GTA VI não estarão disponíveis no lançamento.

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A Rockstar Games reagiu com um comunicado oficial em que descreveu a situação como “de partir o coração”. A Take-Two Interactive, publicadora do jogo, entrou com intimações judiciais para tentar identificar a origem do material antes que novos vazamentos ocorram.