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Tecnologia

O que aconteceu com o Outlook? Entenda a falha global

Instabilidade começou na quinta-feira e continua nesta sexta, 13; Microsoft investiga problemas em servidores

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h17
Tela de computador exibindo uma mensagem de erro em inglês: Something went wrong. Please try the recommended action below. (Algo deu errado. Por favor, tente a ação recomendada abaixo). Há um botão azul com o texto Refresh the application (Atualizar o aplicativo) e um link Fewer Details (Menos Detalhes). Acima, um ícone azul e roxo em formato de caixa.
Tela de computador exibindo uma mensagem de erro ao abrir o Outlook (Hugh R Hastings/Getty Images)
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O Outlook, serviço de e-mails da Microsoft, continua apresentando instabilidade nesta sexta-feira, 13 de novembro, após uma falha global que comprometeu o funcionamento de diversas plataformas da empresa. Os problemas começaram na tarde de quinta-feira, 12, e atingiram usuários de pelo menos 74 países, incluindo o Brasil. A companhia identificou uma sobrecarga em parte de sua infraestrutura e trabalha para normalizar os serviços, ainda sem previsão definitiva de recuperação.

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, as reclamações começaram por volta das 14h30 de quinta-feira. Usuários relataram dificuldades para acessar suas caixas de entrada, enviar e receber mensagens e entrar em contas corporativas. A instabilidade também afetou outros produtos da Microsoft, como o Teams, o OneDrive, o Copilot e o Microsoft 365.

Nos Estados Unidos, o Downdetector registrou mais de 97 mil notificações de problemas no Outlook por volta das 16h07 de quinta-feira, no horário de Brasília. Outros 38 mil relatos estavam relacionados ao Microsoft 365, enquanto aproximadamente 4.500 reclamações envolviam o Teams.

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O que causou a instabilidade no Outlook?

A Microsoft informou que identificou uma sobrecarga em um componente essencial de sua infraestrutura. O processo deixou de responder adequadamente, provocando falhas nos servidores e reduzindo a capacidade dos sistemas de atender às solicitações dos usuários.

Inicialmente, a empresa tentou restabelecer o funcionamento dos serviços por meio de reinicializações e do redirecionamento do tráfego para outras partes da infraestrutura. Embora algumas medidas tenham apresentado resultados positivos, as correções não tiveram o desempenho esperado durante a madrugada desta sexta-feira.

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A companhia também afirmou que não identificou indícios de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético. A causa definitiva da sobrecarga, entretanto, ainda depende de uma investigação técnica.

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Quando o Outlook voltará a funcionar normalmente?

Até a manhã desta sexta-feira, a Microsoft ainda não havia divulgado uma previsão para a normalização completa dos serviços.

Em uma atualização, a empresa informou que as medidas de recuperação estavam sendo implementadas gradualmente e que algumas plataformas apresentavam melhorias. Apesar dos avanços, a capacidade de operação dos sistemas ainda não havia retornado aos níveis habituais.

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Entre as medidas adotadas estão o isolamento de servidores comprometidos, a reinicialização de componentes e a redistribuição do tráfego de usuários. A companhia também avalia dividir o processamento por regiões para acelerar a recuperação dos serviços.

A Microsoft informou que divulgará um relatório após a resolução do incidente, com detalhes sobre as causas da falha.

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Microsoft
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