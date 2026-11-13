O que aconteceu com o Outlook? Entenda a falha global

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O Outlook e outros serviços da Microsoft, como Teams e Microsoft 365, enfrentam instabilidade global desde quinta-feira, 12 de novembro, afetando 74 países, incluindo o Brasil. A falha é decorrente de uma sobrecarga na infraestrutura, sem indícios de ataque cibernético. A Microsoft trabalha para normalizar as operações, mas ainda não há previsão para o retorno completo. Entenda os detalhes e o que está sendo feito para resolver o problema.

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O Outlook, serviço de e-mails da Microsoft, continua apresentando instabilidade nesta sexta-feira, 13 de novembro, após uma falha global que comprometeu o funcionamento de diversas plataformas da empresa. Os problemas começaram na tarde de quinta-feira, 12, e atingiram usuários de pelo menos 74 países, incluindo o Brasil. A companhia identificou uma sobrecarga em parte de sua infraestrutura e trabalha para normalizar os serviços, ainda sem previsão definitiva de recuperação.

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, as reclamações começaram por volta das 14h30 de quinta-feira. Usuários relataram dificuldades para acessar suas caixas de entrada, enviar e receber mensagens e entrar em contas corporativas. A instabilidade também afetou outros produtos da Microsoft, como o Teams, o OneDrive, o Copilot e o Microsoft 365.

Nos Estados Unidos, o Downdetector registrou mais de 97 mil notificações de problemas no Outlook por volta das 16h07 de quinta-feira, no horário de Brasília. Outros 38 mil relatos estavam relacionados ao Microsoft 365, enquanto aproximadamente 4.500 reclamações envolviam o Teams.

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O que causou a instabilidade no Outlook?

A Microsoft informou que identificou uma sobrecarga em um componente essencial de sua infraestrutura. O processo deixou de responder adequadamente, provocando falhas nos servidores e reduzindo a capacidade dos sistemas de atender às solicitações dos usuários.

Inicialmente, a empresa tentou restabelecer o funcionamento dos serviços por meio de reinicializações e do redirecionamento do tráfego para outras partes da infraestrutura. Embora algumas medidas tenham apresentado resultados positivos, as correções não tiveram o desempenho esperado durante a madrugada desta sexta-feira.

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A companhia também afirmou que não identificou indícios de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético. A causa definitiva da sobrecarga, entretanto, ainda depende de uma investigação técnica.

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Quando o Outlook voltará a funcionar normalmente?

Até a manhã desta sexta-feira, a Microsoft ainda não havia divulgado uma previsão para a normalização completa dos serviços.

Em uma atualização, a empresa informou que as medidas de recuperação estavam sendo implementadas gradualmente e que algumas plataformas apresentavam melhorias. Apesar dos avanços, a capacidade de operação dos sistemas ainda não havia retornado aos níveis habituais.

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Entre as medidas adotadas estão o isolamento de servidores comprometidos, a reinicialização de componentes e a redistribuição do tráfego de usuários. A companhia também avalia dividir o processamento por regiões para acelerar a recuperação dos serviços.

A Microsoft informou que divulgará um relatório após a resolução do incidente, com detalhes sobre as causas da falha.