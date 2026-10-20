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Tecnologia

Novo Xbox pode custar quase 2 mil dólares e chegar em 2028

Entrevista com a CEO de Xbox revela desafios para definir preço do aparelho e planos de lançar um portátil em 2027

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 20h57 | Atualizado em 20 out 2026, 21h10
Mulher de cabelos longos e escuros, sorrindo e olhando para a direita, vestindo uma jaqueta verde-oliva com zíper e detalhes listrados nas mangas, apoiada em uma mesa de madeira clara, com fundo desfocado de um ambiente interno moderno
Asha Sharma revela planos de lançar um portátil em 2027 e um console Xbox em 2028 (Microsoft/Divulgação)
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O novo videogame da linha Xbox, que ainda não tem nome definido e é chamado pelo codinome Helix, pode custar até 1800 dólares, caso a Microsoft decida por não subsidiar parte do preço do aparelho para o consumidor final.

A informação vem de uma entrevista realizada pelo site Fortune, dos Estados Unidos, com Asha Sharma, atual CEO de Xbox. A reportagem explica que, no momento, projeções internas da Microsoft indicam que o console Helix pode custar de 1200 até 1800 dólares se a Microsoft não arcar com parte dos custos.

Historicamente, a Microsoft costuma fazer isso para conseguir oferecer um preço mais competitivo às pessoas que compram um videogame da empresa.

A entrevista cita ainda que a executiva planeja lançar um novo portátil da marca Xbox no final de 2027 e um novo console no final de 2028, em tempo para as festas de final de ano.

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Sharma explica também como a precificação tem sido um grande desafio no desenvolvimento da nova geração de aparelhos Xbox, por conta do aumento de preços de memória, armazenamento e outros componentes eletrônicos, ocasionado pelo aumento do uso de ferramentas de IA.

Até o mesmo o atual Xbox Series X sofreu com isso e teve aumentos de preços nos últimos meses. Lançado em novembro de 2020 pelo preço sugerido de 500 dólares nos Estados Unidos, o aparelho padrão, com drive de disco e 1TB de memória, teve um primeiro aumento de preço para 600 dólares em maio de 2025, depois para 650 dólares em outubro de 2025 e, mais recentemente, em agosto de 2026, subiu de novo para 800 dólares.

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