Netflix encolhe 20 bilhões de dólares em uma hora

A Netflix revelou no balanço semestral de 2019 que houve uma queda de clientes nos EUA e um crescimento tímido no exterior. Após o anúncio, as ações despencaram 13%, sinalizando uma perda de valor próximo dos 20 bilhões de dólares.

A reação veio das cerca de 130.000 assinaturas canceladas nos EUA, decorrente de preços mais altos e a retirada de alguns títulos do catálogo. Além da desaceleração do mercado internacional, que ganhou 2,8 milhões de clientes — metade do que a empresa previa.

Mesmo após os números fracos, executivos da Netflix afirmaram que a empresa terá seu melhor ano de crescimento. O otimismo é apoiado por um cronograma de lançamentos que já consumiram 19 bilhões de dólares dos caixas da empresa.

Ainda assim, a concorrência está na cola. A Disney e a Apple planejam lançar serviços de streaming neste ano, e Amazon e HBO estão investindo na expansão do catálogo e ofertando preços mais baixos.