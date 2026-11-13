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Tecnologia

Microsoft voltou a funcionar? Instabilidade global atinge Outlook, Teams e Copilot

Empresa havia indicado na quinta-feira que as medidas para solucionar a falha não estavam funcionando 'como esperado' e que buscava alternativas

Por Da Redação 13 nov 2026, 07h49 | Atualizado em 13 nov 2026, 11h00
Ícones dos aplicativos Teams e Outlook em uma tela, com o Outlook exibindo um balão de notificação vermelho com o número 1.448, indicando muitas mensagens não lidas
Programas da Microsoft como o Teams e o Outlook passam por estabilidade mundial desde quinta-feira, 12 de novembro de 2026 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
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A Microsoft anunciou nesta sexta-feira, 13, que a queda mundial do seu serviço de e-mail Outlook foi provocada por uma falha grave no sistema e não por um ciberataque como chegou a se especular. A empresa afirmou ainda ter constatado os primeiros “resultados positivos” no processo de recuperação.

A empresa americana atribuiu uma paralisação, que já dura várias horas, a uma “carga elevada” na sua infraestrutura. O problema também diz respeito ao aplicativo Teams e ao assistente de inteligência artificial Copilot.

“Até o momento, não temos conhecimento de nenhuma atividade maliciosa que esteja provocando este incidente”, afirmou a empresa, que acrescentou ter obtido “resultados positivos quanto à estabilidade dos servidores” após aplicar ajustes.

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A Microsoft, no entanto, não anunciou um prazo para o restabelecimento completo do serviço.

A gigante do software havia indicado na quinta-feira que as medidas para solucionar a falha não estavam funcionando “como esperado” e que buscava alternativas.

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“Lamentamos que as rotas ocorridas hoje causaram transtornos aos nossos clientes e estamos trabalhando para resolver o problema”, escreveu na rede social X Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos do grupo americano.

Usuários de diferentes setores, incluindo órgãos governamentais, afirmaram que não conseguiram se comunicar por meio do Outlook.

A falha se propagou pelo mundo em menos de uma hora e deixou fora de serviço produtos da Microsoft em 74 países e territórios, informou o site de monitoramento Downdetector.

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Um mapa publicado por esta plataforma no X mostra que o apagão afetou usuários de todo o continente americano, além de partes da Europa, Ásia e África.

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“Impacto bruto”

Um dos países afetados foi a Nova Zelândia, onde o Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado para informar que sua “capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft”.

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“Também afeta todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação da Nova Zelândia no mundo”, afirma a nota.

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou que o problema teria “um impacto significativo” devido ao elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

A empresa americana indicou inicialmente que investigava relatos de interrupções “nas Américas”, mas depois afirmou ter “confirmado que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região”.

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O Microsoft 365 é o serviço de assinatura em nuvem da empresa, que inclui aplicativos muito utilizados, como Outlook e Teams.

“Determinamos que uma parte da infraestrutura está enfrentando uma carga elevada em vários, o que possivelmente está contribuindo para os erros de conectividade”, escreveu a empresa no X.

“Estamos explorando intensamente todas as possibilidades para reduzir o impacto”, acrescentou a Microsoft em uma série de mensagens sobre a evolução do painel e seus esforços para restabelecer plenamente o serviço.

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Às 4h50 GMT (1h50 de Brasília), o Downdetector registrou uma forte queda dos relatos de incidentes em Washington e Hong Kong.

Milhares de usuários também notificaram problemas com o Teams e o Copilot, segundo a plataforma.

Em um relatório publicado pouco depois das 23h00 GMT (20h00 de Brasília, quinta-feira), a empresa afirmou que estava “observando uma recuperação limitada”, enquanto tentava redirecionar o tráfego dos usuários dos servidores afetados.

(com AFP)

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Ciberataque
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