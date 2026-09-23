Miami se transforma em Vice City com ação promocional de GTA 6

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Miami está se transformando em Vice City, a cidade icônica do game Grand Theft Auto. Um letreiro luminoso com o nome “Vice City” foi instalado no topo do Kaseya Center, estádio do Miami Heat, em uma ação milionária da Rockstar Games. A campanha de divulgação de GTA 6 já movimenta a cidade e promete mais surpresas. Leia para entender a dimensão da empreitada.

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A cidade de Miami acordou nesta quarta-feira, 23, mais parecida com Vice City, cidade ficcional do game Grand Theft Auto (GTA). No topo do Kaseya Center, estádio do Miami Heat, equipe de basquete local, a Rockstar Games instalou um letreiro luminoso em que é possível ler o nome “Vice City”. A empreitada de quase um milhão de dólares é uma das formas de propaganda da empresa para seu jogo que está prestes a ser lançado, GTA 6.

De acordo com informações do Miami Herald, jornal da região, a Rockstar Games, empresa responsável por GTA, teria desembolsado US$ 975 mil (cerca de R$ 4,9 milhões) para colocar o letreiro no telhado do estádio. A operação para instalar a publicidade teve que envolver um helicóptero, processo acompanhado de perto por curiosos.

A placa já foi instalada por completo e está em pleno funcionamento. Quem sobrevoa a cidade já consegue avistar a publicidade. O letreiro não é a única forma de anunciar a chegada do game mais aguardado do ano em Miami. A cidade já firmou outras parcerias com a Rockstar Games para transformar outras seções de Miami em partes de Vice City. A Comissão de Miami Beach aprovou ainda em setembro o uso de aparatos de praia para a divulgação do jogo.