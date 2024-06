Levantamento aponta número total de smartphones no Brasil

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 26, revelou que o Brasil tem mais de 480 milhões de dispositivos digitais em uso — uma média de 2,2 aparelhos como computadores, smartphones, laptops e tablets por habitante.

Quantos smartphones estão em uso no Brasil?

Do total de dispositivo digitais, os smartphones correspondem a mais da metade, com um total de 258 milhões de aparelhos, o que se converte em uma média superior a um para cada brasileiro. A critério de comparação, a venda de celulares inteligentes é três vezes superior a dos aparelhos de televisão. “Cresceu o domínio do smartphone em aplicações e classes de usuários”, disse em comunicado o professor Fernando Meirelles, coordenador da pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVcia).

Os números se refletem em mudanças no comportamento do usuário. De acordo com a pesquisa, as transações financeiras por meios digitais, como internet e mobile banking tendem a dominar o mercado, correspondendo a mais de 90% das transferências.

Como o mercado tem adotado essas tecnologias?

O principal objetivo do levantamento era investigar o uso de Tecnologia de Informação (TI) pelas empresas. O que os resultados mostram é que o índice de investimento nessa área, que corresponde a equipamentos, suprimento e softwares, cresceu 6% ao ano, desde 1988, atingindo uma média de 9,4% do faturamento líquido das médias e grandes empresas.

Esse valor, no entanto, pode apresentar grande variação a depender do setor. O maior índice de investimento por usuário vem dos bancos, com uma média de 150 mil reais. Já em empresas prestadoras de serviços, a média é 66 mil, enquanto na indústria são 49 mil investidos e, no comércio, 35 mil.

Apesar desse investimento, muitos dos processo permanecem presos a práticas antigas. Segundo o levantamento, embora as empresas estejam adotando ferramentas avançadas como Sistemas Integrados de Gestão e de Inteligência Analítica, apontados pelos organizadores da pesquisa como o coração da transformação digital, 90% das empresas continuam adotando o Excel para analises dos departamentos financeiros.