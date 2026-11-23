Lançamento de GTA VI impulsiona demanda de aplicativos de entrega nos EUA
Plataformas como Uber Eats e DoorDash registraram altas expressivas em pedidos noturnos de refeições rápidas e energéticos após a estreia do jogo
A estreia mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) se transformou em uma corrida aos serviços de entrega de comida nos Estados Unidos na madrugada desta quinta-feira, 19. A reportagem, originalmente apurada pelo New York Times, aponta que a retenção dos jogadores em frente às telas provocou saltos de até 30% na demanda de plataformas digitais. O impacto no setor de alimentação foi sentido com maior intensidade em Miami, cidade que serve de inspiração para o cenário principal da obra, além de centros urbanos como Filadélfia, Detroit e Atlanta.
Os dados divulgados pelas companhias de intermediação de entregas demonstram a dimensão do consumo durante o lançamento. A DoorDash informou que, no intervalo entre as 21h de quarta-feira, 18, e as 2h de quinta-feira, 19, o volume de pedidos em Miami subiu 25% na comparação com uma noite normal de meio de semana. A companhia também constatou avanço superior a 20% na comercialização de bebidas energéticas e um incremento de mais de 10% nas vendas de pizzas, hambúrgueres, batatas fritas e salgados. Paralelamente, o aplicativo colocou no ar campanhas promocionais em parceria com redes como Wendy’s e The Cheesecake Factory.
O Uber Eats registrou movimentação semelhante, anotando faturamento noturno em Miami 30% superior à média das duas quintas-feiras anteriores. O catálogo do serviço acusou disparadas nas compras de itens comumente associados ao público gamer: os pedidos de Red Bull sabor melancia subiram 95%, os rolinhos de pizza Totino’s cresceram 54% e os doces azedos Ghost Sour Strips tiveram alta de 46%. Além de descontos no segmento alimentício, a empresa disponibilizou promoções de conveniência que incluíram desde bebidas até cabos eletrônicos.
O setor de restaurantes de serviço rápido também se estruturou para captar a oportunidade de consumo. O McDonald’s introduziu um recurso que viabilizou a realização de pedidos diretamente pela plataforma de comunicação Discord, amplamente utilizada por jogadores. Em outra ação temática, a rede Popeyes colocou no mercado um sanduíche em edição limitada inspirado na fictícia Vice City. Em Miami, a desenvolvedora do título, Rockstar Games, firmou parceria com uma lanchonete local na arena Kaseya Center para caracterizar espaços físicos com marcas dos restaurantes do próprio universo do jogo.
As análises setoriais apontam que a expansão geral nos serviços de delivery deve girar em torno de 20% no período inicial do lançamento. De acordo com a empresa de análise de mercado GlobalData, o índice representa uma alta relevante, semelhante ao comportamento de consumo observado em cidades universitárias durante temporadas de exames, embora abaixo dos picos de 27% a 35% verificados em eventos como o Super Bowl. A projeção indica que a demanda deve se estender ao longo do fim de semana antes de retornar à normalidade, enquanto estabelecimentos voltados predominantemente ao atendimento presencial já observaram redução no fluxo de clientes de salão decorrente do recolhimento dos consumidores às residências.