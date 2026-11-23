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A aguardada estreia de Grand Theft Auto VI gerou uma corrida aos aplicativos de delivery nos EUA, com altas de até 30% nos pedidos e disparo no consumo de energéticos e pizzas. Confira como o lançamento histórico mexeu com a rotina e as estratégias do setor de alimentação.

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A estreia mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) se transformou em uma corrida aos serviços de entrega de comida nos Estados Unidos na madrugada desta quinta-feira, 19. A reportagem, originalmente apurada pelo New York Times, aponta que a retenção dos jogadores em frente às telas provocou saltos de até 30% na demanda de plataformas digitais. O impacto no setor de alimentação foi sentido com maior intensidade em Miami, cidade que serve de inspiração para o cenário principal da obra, além de centros urbanos como Filadélfia, Detroit e Atlanta.

Os dados divulgados pelas companhias de intermediação de entregas demonstram a dimensão do consumo durante o lançamento. A DoorDash informou que, no intervalo entre as 21h de quarta-feira, 18, e as 2h de quinta-feira, 19, o volume de pedidos em Miami subiu 25% na comparação com uma noite normal de meio de semana. A companhia também constatou avanço superior a 20% na comercialização de bebidas energéticas e um incremento de mais de 10% nas vendas de pizzas, hambúrgueres, batatas fritas e salgados. Paralelamente, o aplicativo colocou no ar campanhas promocionais em parceria com redes como Wendy’s e The Cheesecake Factory.

O Uber Eats registrou movimentação semelhante, anotando faturamento noturno em Miami 30% superior à média das duas quintas-feiras anteriores. O catálogo do serviço acusou disparadas nas compras de itens comumente associados ao público gamer: os pedidos de Red Bull sabor melancia subiram 95%, os rolinhos de pizza Totino’s cresceram 54% e os doces azedos Ghost Sour Strips tiveram alta de 46%. Além de descontos no segmento alimentício, a empresa disponibilizou promoções de conveniência que incluíram desde bebidas até cabos eletrônicos.

O setor de restaurantes de serviço rápido também se estruturou para captar a oportunidade de consumo. O McDonald’s introduziu um recurso que viabilizou a realização de pedidos diretamente pela plataforma de comunicação Discord, amplamente utilizada por jogadores. Em outra ação temática, a rede Popeyes colocou no mercado um sanduíche em edição limitada inspirado na fictícia Vice City. Em Miami, a desenvolvedora do título, Rockstar Games, firmou parceria com uma lanchonete local na arena Kaseya Center para caracterizar espaços físicos com marcas dos restaurantes do próprio universo do jogo.

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As análises setoriais apontam que a expansão geral nos serviços de delivery deve girar em torno de 20% no período inicial do lançamento. De acordo com a empresa de análise de mercado GlobalData, o índice representa uma alta relevante, semelhante ao comportamento de consumo observado em cidades universitárias durante temporadas de exames, embora abaixo dos picos de 27% a 35% verificados em eventos como o Super Bowl. A projeção indica que a demanda deve se estender ao longo do fim de semana antes de retornar à normalidade, enquanto estabelecimentos voltados predominantemente ao atendimento presencial já observaram redução no fluxo de clientes de salão decorrente do recolhimento dos consumidores às residências.